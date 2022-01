Boiron : plus forte hausse du SRD à la mi-séance du vendredi 21 janvier 2022

Boiron (+10,04% à 40 euros)



Boiron bondit après la publication d'un chiffre d'affaires du quatrième trimestre encourageant et la prise de contrôle d'une société de cosmétique prometteuse. Sur les trois derniers mois de l'exercice, le leader mondial de l'homéopathie a réalisé un chiffre d'affaires de 147,52 millions d'euros, en hausse de 2,9%. Sur un an, le groupe est parvenu à limiter son repli du chiffre d'affaires à 11,4%. Il a été pénalisé par le déremboursement de l'homéopathie intervenu le 1er janvier 2021 en France, et à l'absence de pathologies hivernales sur le premier trimestre.