Boiron : protocole de cession du bloc majoritaire signé

Boiron fait part de la signature d'un protocole de cession, selon les termes de l'accord exclusif annoncé en juillet 2023, et portant sur le transfert de l'intégralité des titres de Boiron détenus par le concert familial au bénéfice de Boiron Développement.



Ce transfert, si les dernières conditions sont levées, devrait être suivi du dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) obligatoire sur les actions Boiron et, si les conditions sont réunies à l'issue de cette offre, d'un retrait obligatoire.



Le protocole de cession convient du principe et des conditions du transfert, par voie d'apport en nature et de cession, de 12.255.758 actions Boiron, représentant 69,85% du capital et 78,06% des droits de vote théoriques, sur la base du même prix que celui de l'offre.



Pour rappel, l'OPAS de Boiron Développement se ferait au prix de 39,64 euros par action, déduction faite d'un dividende exceptionnel de 10,36 euros par action soumis à l'approbation de l'AG convoquée le 16 octobre.



