Boise Cascade Company : Truist Securities passe à l'achat

Boise Cascade Company est un producteur de produits de bois d'ingénierie (EWP) et de contreplaqué en Amérique du Nord et un distributeur en gros de produits de construction aux États-Unis. La société opère à travers deux segments : Wood Products et Building Materials Distribution (BMD). Le secteur Produits du bois fabrique du bois de placage stratifié (LVL), des solives en I et des poutres stratifiées. En outre, il fabrique des panneaux de contreplaqué structural, d'apparence et industriel, ainsi que du bois d'œuvre en pin ponderosa. Le secteur de la distribution de matériaux de construction exploite un réseau d'installations de distribution qui vendent une gamme de lignes de matériaux de construction, notamment des panneaux à copeaux orientés (OSB), du contreplaqué et du bois d'œuvre (collectivement appelés produits de base) ; des articles de ligne générale, tels que le bardage, les terrasses composites, les portes, les produits métalliques, l'isolation et la toiture, ainsi que des produits de plomberie. Ses produits sont utilisés dans la construction de logements résidentiels, y compris les maisons unifamiliales, multifamiliales et manufacturées, et dans des applications industrielles.

Secteur Fournitures de construction et installation