Boji Medical Technology Co Ltd est une société basée en Chine qui fournit des services d'organisation de recherche sous contrat (CRO). La société fournit principalement des services CRO à guichet unique pour le développement et la production de nouveaux médicaments et dispositifs médicaux pour les sociétés pharmaceutiques nationales et étrangères et d'autres institutions de recherche. Les services de CRO de la société comprennent des services de recherche préclinique, des services de recherche clinique, d'autres services de conseil, des services d'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de produits pharmaceutiques, des services de recherche et de développement indépendants précliniques et des services de transformation de la réalisation technologique. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale