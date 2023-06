BOK Financial Corporation : Truist Securities maintient son opinion neutre

BOK Financial Corporation est une société de portefeuille financier. Elle propose des services bancaires complets en Oklahoma, au Texas, au Nouveau-Mexique, dans le nord-ouest de l'Arkansas, au Colorado, en Arizona et au Kansas/Missouri. Elle opère à travers trois principaux secteurs d'activité : Services bancaires commerciaux, Services bancaires aux consommateurs et Gestion de patrimoine. Le segment des services bancaires commerciaux comprend les prêts, les services de trésorerie et de gestion des liquidités et les produits de gestion des risques liés aux produits de base pour les petites entreprises, le marché intermédiaire et les grands clients commerciaux. Le secteur des Services bancaires aux consommateurs comprend les services de prêts et de dépôts aux particuliers, les services de prêts et de dépôts aux petites entreprises desservies par le réseau de succursales de détail et toutes les activités de montage et de gestion de prêts hypothécaires. Le secteur Gestion de patrimoine est engagé dans des activités de courtage et de négociation principalement liées à la fourniture de liquidités aux marchés hypothécaires par la négociation de titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales des États-Unis et de contrats dérivés connexes.

Secteur Banques