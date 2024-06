Boku, Inc. fournit un réseau mondial de paiements mobiles grâce à sa plateforme "mobile-first". L'activité principale de la société et de ses filiales est la fourniture de paiements numériques, y compris des portefeuilles mobiles, des systèmes de paiement en temps réel et la facturation directe à l'opérateur pour les commerçants du monde entier. Ces solutions permettent aux commerçants d'acquérir de nouveaux clients et d'accepter les paiements en ligne de milliards de consommateurs qui préfèrent payer sans carte de crédit. La société exerce ses activités dans le secteur des paiements. Ses produits comprennent le réseau de paiement mobile et Trident. Le réseau de paiements mobile-first apporte une standardisation similaire à celle des cartes de crédit à différents types de paiements dans le monde. Il permet aux commerçants d'accepter les paiements mobiles à l'échelle mondiale grâce à une intégration unique. Trident est une plateforme de regroupement dédiée aux fournisseurs de services de streaming, tels que la VOD, la musique et les jeux en nuage. Elle propose des solutions aux commerçants en ligne, aux opérateurs de téléphonie mobile et aux fournisseurs de portefeuilles mobiles.