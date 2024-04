Boku Inc - fournisseur de services de paiement basé à San Francisco - déclare que son entreprise en Inde, Boku Network Services IN Pvt Ltd, a reçu l'autorisation de la Reserve Bank of India d'opérer en tant qu'agrégateur de paiements. Un agrégateur de paiement est un service tiers qui facilite les paiements en ligne entre les consommateurs et les entreprises. Lors de la réception de l'autorisation de principe en janvier, Boku a déclaré que l'approbation "devrait accélérer la croissance de l'acceptation des paiements locaux en Inde via Boku IN, permettant un plus grand choix de paiement pour les consommateurs indiens vis-à-vis des marchands Boku".

Stuart Neal, directeur général, déclare : "Faire partie du nombre limité d'entreprises autorisées par la RBI en tant qu'agrégateur de paiements est un véritable privilège et témoigne du travail acharné accompli par notre équipe en Inde pour répondre aux exigences rigoureuses de la RBI. De toutes les licences de paiement que Boku détient suite à ses investissements continus dans l'expansion, celle-ci est l'une des plus importantes".

Cours actuel de l'action : 182,00 pence par action, en hausse de 3,7 % à Londres mardi matin.

Evolution sur 12 mois : + 32%.

