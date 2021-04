Boku s'associe à des opérateurs français pour lancer des services d'identité mobile en France

LONDRES, 20 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boku Inc., (AIM : BOKU ), le plus grand fournisseur mondial de solutions de paiement et d'identité mobiles, et les fournisseurs de services mobiles français SFR, Orange et Bouygues Telecom, ont annoncé aujourd'hui avoir signé un partenariat pour lancer des produits d'identité mobile visant à protéger les consommateurs contre les cyber-piratages, vols de compte, attaques de SIM Swapping et autres formes de fraude numérique.



Il existe une demande croissante de services d'authentification d'identité mobile en France, alors que de plus en plus d'entreprises continuent de réaliser la nécessité de solutions avancées d'authentification multi-facteurs et de vérification d'identité numérique face à l'augmentation des cas de fraude numérique.

La solution de vérification d'identité numérique de Boku mettra en correspondance les détails d'inscription de compte des abonnés mobiles avec les informations d'inscription des nouveaux comptes pour assurer que ces derniers sont créés par la personne, et non pas un fraudeur. La solution de vérification (authentification) du numéro de téléphone vérifiera la possession du numéro de téléphone mobile directement sur l'appareil en utilisant sa connectivité intégrée au réseau sans fil des opérateurs mobiles. En outre, Boku sera en mesure de fournir des signaux concernant les modifications apportées à la carte SIM, les changements de numéro de téléphone et les numéros réaffectés afin de réduire davantage les diverses tactiques courantes des fraudeurs.

Stuart Neal, directeur général de l'identité chez Boku, a commenté : « Nous sommes honorés de nous associer à SFR, Orange et Bouygues Telecom afin d'introduire un monde numérique plus sûr et plus transparent pour les utilisateurs mobiles en France. Boku a déjà construit le réseau le plus complet de connexions directes des opérateurs mobiles pour l'identité, et l'extension de nos capacités en France est une étape majeure alors que nous continuons à nous développer à l'échelle mondiale. »

Richard Croft, responsable de la conception de valeur chez Bouygues Telecom, a commenté : « En tant que FAI, nous avons les moyens de fournir une protection supplémentaire aux informations personnelles de nos clients lorsqu'ils utilisent les services numériques en ligne. En tant que tel, ce partenariat est essentiel pour assurer le déploiement rapide de Mobile ID, un portefeuille de services construit en collaboration avec nos pairs du secteur, où la confidentialité dès la conception constitue une valeur fondamentale. Nous nous attendons également à ce que ce partenariat soutienne nos efforts continus en vue d'améliorer la qualité et la portée de ces services. »

Christian Bombrun, directeur des produits et services chez Orange, a commenté : « Ce partenariat garantira une commodité et une sécurité en ligne accrues à tous les clients d'Orange. Nous sommes fiers de travailler avec Boku pour offrir une meilleure expérience à nos clients et tous les services en ligne. »

Vincent Diego, directeur de SFR Pay, a commenté : « La protection de nos clients a toujours été une priorité pour SFR. Ce partenariat avec Boku permettra d'aller plus loin dans la lutte contre la fraude et l'amélioration des parcours clients sur les appareils mobiles. »

À propos de Boku

Boku Inc. (AIM : BOKU) est le plus grand fournisseur mondial de solutions de paiement mobile et d'identité mobile. La plateforme technologique de Boku, qui est liée à plus de 200 portefeuilles mobiles et opérateurs de réseaux dans le monde entier, vérifie l'identité de l'utilisateur, effectue des paiements et fournit de nouveaux services, simplifiant les interactions mobiles quotidiennes entre les consommateurs et les organisations numériques.

La plateforme technologique de Boku est utilisée dans plus de 59 pays, avec plus de 815 millions de transactions vérifiées en 2019, contribuant à hauteur de 5 milliards de dollars à l'économie numérique. Les entreprises qui emploient actuellement la plateforme de Boku pour simplifier les inscriptions, acquérir de nouveaux utilisateurs payants et prévenir la fraude comprennent des leaders mondiaux tels que Apple, Discover, Experian, Facebook, FIS, Fiserv, Google, Microsoft, Netflix, Paypal, Sony, Spotify et Western Union.

Boku Inc. a été constituée en 2008 et a son siège social à Londres, au Royaume-Uni, avec des bureaux dans divers endroits du monde, notamment aux États-Unis, à Mumbai, à Munich, à Beijing, à Paris, à São Paulo, à Singapour, à Taipei et à Tokyo.

Pour en savoir plus sur Boku Inc., veuillez consulter le site : https://www.boku.com

À propos d'Altice France (SFR)

Altice France est le plus grand acteur de la convergence télécoms-médias en France.

Via SFR, deuxième plus grande société française de services de communication, Altice France est un leader du secteur des télécommunications au service de 25 millions de clients.

Fournissant un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 21 millions de connexions éligibles, SFR a lancé la 5G en France et couvre également 99,7 % de la population avec la 4G.

SFR occupe des positions majeures sur l'ensemble du marché, parmi le public, les entreprises, les autorités locales et d'autres sociétés de télécommunications.

Altice France est également un groupe médiatique de premier plan avec des marques emblématiques telles que BFM et RMC. En 2020, Altice France a enregistré un chiffre d'affaires de 10,9 milliards d'euros. Suivez les dernières actualités du groupe sur Twitter : @AlticeFrance

À propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications au monde avec un chiffre d'affaires de 42,3 milliards d'euros en 2020 et 142 000 employés dans le monde au 31 décembre 2020, dont 83 000 en France. Au 31 décembre 2020, le groupe comptait 259 millions de clients dans le monde, dont 214 millions de clients mobiles et 22 millions de clients de haut débit fixe. Le groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services informatiques et de télécommunications aux sociétés multinationales, sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 », qui, guidé par la responsabilité sociale et environnementale, vise à réinventer son modèle d'opérateur. Tout en accélérant dans les domaines de croissance et en plaçant les données et l'IA au cœur de son modèle d'innovation, le groupe sera un employeur attractif et responsable, adapté aux professions émergentes.

Orange est cotée sur Euronext Paris (symbole ORA) et à la Bourse de New York (symbole ORAN). Pour tout complément d'information sur Internet et sur votre mobile : www.orange.com , www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @orangegrouppr.

À propos de Bouygues Telecom

En tant qu'opérateur global de communications électroniques, Bouygues Telecom se distingue par l'accès quotidien de ses 22,9 millions de clients à la meilleure technologie. La très haute qualité de ses réseaux mobiles 4G et 5G et de ses services fixes et Cloud fournit aux clients des solutions simples, leur permettant de profiter pleinement de leur vie numérique, où qu'ils se trouvent.