(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Boku Inc - Services de paiement mobile basés à San Francisco - Les revenus estimés ont bondi de 23% pour atteindre au moins 47 millions de dollars au premier semestre 2024, contre 38,2 millions de dollars l'année précédente. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a augmenté de 30 % en juin, passant de 61,2 millions à 79,6 millions. Boku nomme Rob Whittick au poste de directeur financier, avec effet immédiat. Il a passé plus de 25 ans chez le prêteur NatWest Group PLC.

Evoke PLC - Société de paris et de jeux basée à Gibraltar, anciennement connue sous le nom de 888 Holdings - annonce un deuxième trimestre "globalement stable", avec des revenus de 431 millions de livres sterling, et se penche également sur le premier semestre qui vient de s'écouler. Pour le semestre clos le 30 juin, Evoke s'attend à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit inférieur de 35 à 40 millions de livres sterling aux prévisions. Cependant, les perspectives sont plus positives pour le second semestre, avec une croissance du chiffre d'affaires qui devrait être conforme aux prévisions à moyen terme, soit entre 5 % et 9 %. Elle note que le phasage du marketing est généralement pondéré par le premier semestre, et que les coûts de marketing devraient être inférieurs de 35 à 40 millions de livres sterling au cours du second semestre. Per Widerstrom, directeur général, déclare : "Je suis très satisfait des progrès stratégiques que nous avons réalisés jusqu'à présent et je suis convaincu qu'ils nous permettront d'atteindre une croissance rentable au second semestre 2024 et au-delà, car nous continuons à investir à moyen et à long terme avec une grande conviction. Nos plans pour 2025 et au-delà sont inchangés et les progrès stratégiques et opérationnels que nous avons réalisés au cours du premier semestre me donnent une confiance accrue dans la réalisation de notre plan de création de valeur. "

Craneware PLC - Fournisseur de solutions logicielles basé à Edimbourg, en Ecosse, dont l'objectif est d'améliorer les performances financières sur le marché américain de la santé - Prévoit un chiffre d'affaires de plus de 188 millions de dollars pour l'exercice clos le 30 juin, supérieur à la fourchette haute des attentes actuelles du marché et en hausse d'au moins 8,0 % par rapport aux 174 millions de dollars de l'exercice précédent. L'Ebitda ajusté devrait augmenter d'au moins 5,6 %, passant de 54,9 millions d'USD à 58 millions d'USD. Craneware publiera ses résultats semestriels le 3 septembre. Le PDG Keith Neilson a déclaré : "La croissance passionnante et les opportunités d'expansion que notre nouvelle alliance avec Microsoft [Corp] apporte au groupe, combinées à notre investissement continu dans la plate-forme Trisus, les actifs de données considérables que nous maintenons, et notre indépendance au sein du marché américain de la santé signifient que nous sommes particulièrement bien placés pour soutenir tous les hôpitaux américains".

PRS REIT PLC - Société d'investissement immobilier basée à Manchester, Angleterre - La valeur locative estimée par an augmente de 4,5 % pour atteindre 65,1 millions de livres sterling au 30 juin, contre 62,3 millions de livres sterling au 31 mars. "Les fondamentaux du marché restent très favorables au modèle d'entreprise de la société, qui se concentre sur des logements de haute qualité, gérés par des professionnels, construits pour être loués à des familles. Le secteur des maisons individuelles reste en déficit d'offre dans tout le Royaume-Uni, et les tendances macroéconomiques, notamment la croissance démographique et l'augmentation de la formation des ménages, continuent d'alimenter la demande", indique PRS REIT. Le taux de recouvrement des loyers pour le quatrième trimestre clos le 30 juin est de 100 %, avec un taux d'occupation total de 96 % à la fin du quatrième trimestre, 5 181 des 5 396 logements achevés étant occupés. Pour ce qui est de l'avenir, PRS REIT constate une forte inadéquation entre la demande locative et l'offre du marché, ce qui place la société dans une position "très forte" sur le marché, son conseil d'administration restant très confiant quant à ses perspectives. PRS prévoit de déclarer un dividende pour le quatrième trimestre au début du mois d'août.

Liontrust Asset Management PLC - Société basée à Londres qui se concentre sur la gestion active à long terme des investissements - Les actifs sous gestion ont baissé de 2,8 % pour atteindre 27,04 milliards de livres sterling au 30 juin, contre 27,82 milliards de livres sterling au 1er avril. Alors que la société constate une baisse de l'inflation et des réductions attendues des taux d'intérêt, son PDG John Ions déclare : "La large majorité obtenue par les travaillistes lors des élections générales de la semaine dernière devrait annoncer une période de stabilité qui sera positive pour les marchés financiers. Il est encourageant de constater que le nouveau gouvernement a un programme favorable à la croissance et qu'il s'est engagé à simplifier les retraites." Il ajoute que la société est bien placée pour faire face à l'amélioration de l'environnement. Liontrust annonce également que Luke Savage sera son prochain président à compter de l'assemblée générale annuelle prévue le 19 septembre. Il remplacera Alastair Barbour. M. Savage est actuellement président de Chesnara PLC, une société d'assurance et de consolidation des retraites basée à Preston, en Angleterre.

