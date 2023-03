Le bénéfice annuel de Boku diminue de moitié en raison de dépréciations, mais le nombre d'utilisateurs actifs augmente

(Alliance News) - Boku Inc. a annoncé mardi une hausse de son chiffre d'affaires annuel, mais a subi une baisse de son bénéfice en raison d'une charge de dépréciation.

Les actions de Boku étaient en hausse de 6,0 % à 132,00 pence chacune mardi matin à Londres.

Le fournisseur de paiements mobiles basé à San Francisco, en Californie, a déclaré que le chiffre d'affaires a augmenté de 2,7% pour atteindre 63,8 millions de dollars en 2022, contre 62,1 millions de dollars en 2021.

Le bénéfice avant impôt a toutefois diminué de plus de moitié, passant de 9,9 millions de dollars à 4,1 millions de dollars, tandis que le bénéfice d'exploitation a chuté à 4,5 millions de dollars, contre 10,6 millions de dollars un an plus tôt. Boku a déclaré qu'il avait encouru une charge d'ajustement de la juste valeur de 3,5 millions de dollars en relation avec les bons de souscription d'actions Boku qui ont été accordés à Amazon.com Inc en septembre dernier. Elle a également déprécié la valeur comptable de la marque Fortumo de 1,3 million d'USD.

Boku a signé un nouveau contrat pluriannuel sur les méthodes de paiement local avec Amazon au second semestre 2022 et a émis des bons de souscription d'actions Boku à Amazon dans le cadre de l'accord.

Les frais administratifs sont passés de 51 millions USD à 58,2 millions USD en 2022.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements a baissé à 20,5 millions USD, contre 22,9 millions USD en 2021. La marge d'Ebitda ajustée est de 32 %.

Boku a déclaré que le chiffre d'affaires et l'Ebitda ajusté ont tous deux été affectés par "d'importants vents contraires liés aux taux de change".

Du côté positif, Boku a signalé une augmentation de 28 % du nombre d'utilisateurs actifs mensuels à 52,3 millions en décembre, contre 41,0 millions en 2021.

Le directeur général Jon Prideaux a déclaré : "2022 a été une année exceptionnelle. La croissance de Boku a été principalement tirée non pas par la [facturation directe à l'opérateur], mais par les portefeuilles mobiles et les paiements de compte à compte/en temps utile. À la fin de l'année, près de 7 % de nos utilisateurs actifs mensuels et plus du double de notre chiffre d'affaires provenaient de ces nouvelles méthodes de paiement."

Les liquidités s'élevaient à 116,5 millions USD à la fin de l'année, contre 67,8 millions USD au 30 juin.

Boku n'a déclaré aucun dividende pour 2022, comme en 2021.

Pour ce qui est de l'avenir, la société a déclaré qu'elle était bien placée pour continuer à progresser. Elle a noté que les transactions en janvier et février ont été fortes, avec des gains de nouveaux clients.

