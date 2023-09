Bold Ventures Inc. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société explore les métaux précieux, les batteries et les métaux critiques au Canada. Elle explore également des propriétés situées dans des camps aurifères actifs dans les régions de Thunder Bay et de Wawa en Ontario. Ses projets comprennent le projet d'or et de métaux de base Farwell (propriété Farewell), le projet Koper Lake, le projet d'or Traxxin, le projet d'or-cuivre Burchell et le projet d'or Wilcorp. Ses projets comprennent le projet aurifère et de métaux de base Farwell (propriété Farewell), le projet Koper Lake, le projet aurifère Traxxin et le projet aurifère Wilcorp. La propriété Farwell est située dans la région est du lac Supérieur, dans le nord-est de l'Ontario, à environ 55 kilomètres (km) au nord-ouest de Wawa. Sa propriété Ring of Fire est située à McFaulds Lake, dans le district de Kenora, avec des groupes de claims situés à environ 530 km au nord-nord-ouest de Thunder Bay. Son projet aurifère Traxxin est situé au sud et est contigu aux claims du projet aurifère Traxxin Extension.

Secteur Exploitations minières et métallurgie