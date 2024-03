Boliden AB est le 3e producteur européen de zinc et de cuivre. Le groupe développe également des activités de fonderie, de raffinage et de recyclage des métaux. Par ailleurs, Boliden AB produit de l'or, de l'argent et du plomb. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et transformation de métaux (98,1%) ; - extraction de métaux (1,9%) : notamment zinc et cuivre. A fin 2022, le groupe dispose de 5 mines implantées en Suède (3), en Finlande et en Irlande. La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (12,6%), Finlande (9,5%), Pays nordiques (0,8%), Allemagne (22%), Royaume Uni (21,4%), Europe (30,9%), Amérique du Nord (0,3%) et autres (2,5%).

Secteur Exploitations minières et métallurgie