Boliden va suspendre ses activités dans sa mine de zinc irlandaise et prévoit un recul au deuxième trimestre

Le mineur suédois Boliden a déclaré mardi qu'il suspendrait la production de la plus grande mine de zinc d'Europe en Irlande et qu'il licencierait ses 650 employés au cours du mois prochain en raison de "pertes financières insoutenables".

Il a également indiqué qu'il s'attendait à un impact négatif de 700 millions de couronnes suédoises (65 millions de dollars) sur son bénéfice avant intérêts et impôts du deuxième trimestre, car il a été contraint d'arrêter la production de sa plus grande unité de production, la fonderie de Ronnskar en Suède, après qu'un incendie s'est déclaré pendant la nuit.

Boliden a déclaré que le bâtiment des cellules de l'usine a été complètement détruit par l'incendie. Le reste de la production de Ronnskar, un important producteur de cuivre, de zinc, de plomb et d'autres métaux, a été arrêté pour des raisons de sécurité jusqu'à nouvel ordre.

En Irlande, la société a déclaré que la mine de Tara, qui représentait en 2022 la moitié du concentré de zinc de Boliden, avait été touchée par des problèmes opérationnels, la baisse des prix du zinc et les coûts élevés de l'énergie, et que sa main-d'œuvre serait licenciée jusqu'à ce que les conditions s'améliorent.

"Dans l'intérêt à long terme de Boliden Tara Mines, nous avons pris la décision de suspendre temporairement les opérations et de placer la mine en entretien et en maintenance", a déclaré Gunnar Nystrom, directeur général de Boliden Tara Mines, dans un communiqué.

L'acquisition par Boliden de la mine irlandaise de Tara en 2004 lui a permis de devenir un important producteur de zinc et de plomb, avec plus de 2 millions de tonnes de minerai extraites chaque année.

La société a déclaré que la baisse prévue des bénéfices du deuxième trimestre est également due en partie à des teneurs en minerai plus faibles que prévu à Tara et à sa mine de nickel et de cuivre de Kevitsa en Finlande.

