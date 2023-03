Bolloré : Oddo confirme sa note 'neutre' sur le titre

Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Bolloré, assortie d'un objectif de cours inchangé de 6,6 euros.



Le bureau d'analyses indique que les résultats publiés hier soir par le groupe sont 'supérieurs aux attentes', avec notamment un EBITA de 1 502 ME quand Oddo tablait sur 1,1 MdE (hors Afrique).



L'analyste rapporte que Bolloré a annoncé une OPRA sur ses propres titres portant sur 9,78% de son capital à 5,75 E, ce qui va accroître la participation de Compagnie de l'Odet à 74,3%. Cette opération va coûter 1,7 MdE au groupe mais lui laisser une flexibilité financière importante, analyse Oddo qui estime, sur la base de la génération de cash 2023, que le groupe devrait être 'quasiment désendetté en 2023'.



La publication a aussi acté la cession de Bolloré Africa Logistics, souligne l'analyste qui fait part de ses nouvelles estimations reposant sur cette déconsolidation, à savoir une décroissance organique de 15% pour Bolloré Logistics et une perte de 95 ME pour le pôle stockage d'électricité.



Oddo rapporte enfin que Bolloré a évoqué un début d'année 'plus difficile', une donnée 'logique au regard de la tendance dans le transport et des effets de base', estime le broker.



