Bolloré : Oddo réduit son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Bolloré avec un objectif de cours ramené de sept à 6,5 euros, au lendemain de la publication des résultats annuels du groupe d'investissement et d'une réunion d'analystes tenue dans la foulée.



'Comme pour Vivendi, notre valorisation est impactée par la baisse du cours d'UMG depuis notre dernière mise à jour', explique le bureau d'études, tout en notant que l'EBIT annuel est ressorti supérieur à son attente, grâce notamment à Bolloré Transport & Logistics.



'Notre scénario est inchangé, nous tablons sur une réorganisation importante de Bolloré en 2022 avec un renforcement dans Vivendi et possiblement une réorganisation/simplification des structures supérieures à Bolloré', ajoute-t-il.



