Bolloré : Oddo réitère son opinion sur le titre

Oddo pause plusieurs questions ce matin : Et si Odet devenait l'actionnaire de contrôle de Vivendi ? Et si Bolloré distribuait ses 29% dans Vivendi à la future Compagnie de l'Odet ?



' Cette distribution pourrait intervenir en une ou plusieurs étapes et ouvrir la voie à une OPRA de Vivendi pour plusieurs MdE suite à la cession de tout ou partie de sa future participation de 20% dans UMG ' indique l'analyste.



Oddo indique que l'objectif pourrait être de faire de l'Odet la structure pivot, qui détiendrait : 30% de Vivendi à terme et 63,4% de Bolloré.



' Ceci n'est évidemment qu'un scénario mais qui nous semble possible dans le cadre d'une simplification à l'horizon de février 2022 ' indique l'analyste.



Dans ce contexte, Oddo réitère son opinion Surperformance sur Bolloré (objectif de cours de 5,2 E) et Vivendi (objectif de cours 34 E).



' Précisons que cette distribution de titres est aujourd'hui impossible. En effet, les statuts de Bolloré ne permettent pas de distribution en nature. Ils devront donc être modifiés, ce qui pourrait être proposé dans le cadre de la prochaine AG du 22 mai ' rajoute Oddo.



