bourse Accueil Zonebourse Actions France Euronext Paris Bolloré SE Actualités Synthèse BOL FR0000039299 BOLLORÉ SE (BOL) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 17:35 04/07/2022 4.440 EUR +0.27% 19:49 BOLLORE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 27 juin au 1er juillet 2022 GL 19:49 BOLLORE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 27 juin au 1er juillet 2022 GL 17:24 BOLLORE SE : Declaration au titre de l'article 223-16 du reglement general de l'autorite des marches financiers GL Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Synthèse Toute l'actualité Reco analystes Autres langues Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse BOLLORE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 27 juin au 1er juillet 2022 04/07/2022 | 19:49 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



BOLLORÉ Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 27 juin au 1er juillet 2022 Présentation agrégée par jour et par marché Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 30/06/2022 FR0000039299 16832 4.38517 AQEU BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 30/06/2022 FR0000039299 54666 4.39001 CCXE BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 30/06/2022 FR0000039299 14222 4.38751 TQEX BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 30/06/2022 FR0000039299 157077 4.39229 XPAR BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 01/07/2022 FR0000039299 3186 4.3787 AQEU BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 01/07/2022 FR0000039299 9734 4.38692 CCXE BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 01/07/2022 FR0000039299 4000 4.374 TQEX BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 01/07/2022 FR0000039299 76844 4.38082 XPAR Total 336561 4.38824



BOLLORÉ Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 27 juin au 1er juillet 2022 Détail transaction par transaction Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/Heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantite achetée Code identifiant Marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:07:53 FR0000039299 4.4 EUR 1832 AQEU 00487718466VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:07:53 FR0000039299 4.4 EUR 1611 CCXE 00487718467VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:07:53 FR0000039299 4.4 EUR 2600 CCXE 00487718468VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:07:53 FR0000039299 4.4 EUR 382 CCXE 00487718469VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:07:53 FR0000039299 4.4 EUR 2268 TQEX 00487718470VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:07:53 FR0000039299 4.4 EUR 2540 XPAR 1110262-375809b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:07:53 FR0000039299 4.4 EUR 625 XPAR 1110262-376321b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:07:54 FR0000039299 4.4 EUR 73 CCXE 00487718473VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:07:54 FR0000039299 4.4 EUR 1915 XPAR 1110262-376833b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:07:54 FR0000039299 4.4 EUR 3645 XPAR 1110262-377345b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:12:32 FR0000039299 4.4 EUR 2540 XPAR 1110262-388097b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:12:32 FR0000039299 4.4 EUR 29889 XPAR 1110262-389633b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:15:25 FR0000039299 4.4 EUR 1911 XPAR 1110262-391681b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:15:25 FR0000039299 4.4 EUR 629 XPAR 1110262-391937b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:15:25 FR0000039299 4.4 EUR 1500 XPAR 1110262-392449b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:15:25 FR0000039299 4.4 EUR 297 XPAR 1110262-392705b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:15:25 FR0000039299 4.4 EUR 743 XPAR 1110262-392961b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:15:25 FR0000039299 4.4 EUR 136 XPAR 1110262-393217b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:15:25 FR0000039299 4.4 EUR 2540 XPAR 1110262-393473b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:15:25 FR0000039299 4.4 EUR 1090 XPAR 1110262-393729b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:18:50 FR0000039299 4.396 EUR 729 XPAR 1110262-397057b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:18:50 FR0000039299 4.396 EUR 271 XPAR 1110262-397313b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:18:50 FR0000039299 4.396 EUR 1500 XPAR 1110262-397569b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:22:45 FR0000039299 4.394 EUR 559 CCXE 00487723011VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:22:45 FR0000039299 4.394 EUR 241 CCXE 00487723012VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:22:45 FR0000039299 4.394 EUR 500 XPAR 1110262-401153b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:32:29 FR0000039299 4.398 EUR 500 XPAR 1110262-409857b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:32:30 FR0000039299 4.398 EUR 500 XPAR 1110262-410625b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:32:36 FR0000039299 4.398 EUR 500 XPAR 1110262-410881b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:32:36 FR0000039299 4.398 EUR 500 XPAR 1110262-411137b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:32:36 FR0000039299 4.398 EUR 24 XPAR 1110262-411393b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:32:37 FR0000039299 4.398 EUR 476 XPAR 1110262-411649b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:34:28 FR0000039299 4.394 EUR 644 CCXE 00487730396VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:34:28 FR0000039299 4.394 EUR 156 CCXE 00487730397VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:34:28 FR0000039299 4.394 EUR 800 CCXE 00487730398VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:34:28 FR0000039299 4.394 EUR 90 CCXE 00487730399VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:34:28 FR0000039299 4.394 EUR 510 CCXE 00487730400VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:34:28 FR0000039299 4.394 EUR 500 XPAR 1110262-415745b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:34:28 FR0000039299 4.394 EUR 500 XPAR 1110262-416001b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:34:28 FR0000039299 4.394 EUR 1000 XPAR 1110262-416257b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:34:34 FR0000039299 4.39 EUR 950 CCXE 00487730564VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:34:34 FR0000039299 4.39 EUR 308 CCXE 00487730566VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:34:34 FR0000039299 4.39 EUR 1000 XPAR 1110262-417281b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:34:42 FR0000039299 4.39 EUR 1000 XPAR 1110262-418817b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:35:00 FR0000039299 4.39 EUR 642 CCXE 00487731435VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:35:00 FR0000039299 4.39 EUR 1000 XPAR 1110262-419329b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:35:11 FR0000039299 4.39 EUR 950 CCXE 00487732027VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:35:11 FR0000039299 4.39 EUR 150 CCXE 00487732028VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:35:11 FR0000039299 4.39 EUR 1000 XPAR 1110262-419841b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:35:11 FR0000039299 4.39 EUR 1000 XPAR 1110262-420097b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:35:11 FR0000039299 4.386 EUR 500 XPAR 1110262-420865b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:35:12 FR0000039299 4.386 EUR 750 CCXE 00487732030VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:35:12 FR0000039299 4.386 EUR 500 XPAR 1110262-421377b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:35:12 FR0000039299 4.386 EUR 1000 XPAR 1110262-421633b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:35:25 FR0000039299 4.386 EUR 536 CCXE 00487732603VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:35:25 FR0000039299 4.386 EUR 214 CCXE 00487732604VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:35:25 FR0000039299 4.386 EUR 750 CCXE 00487732606VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:35:25 FR0000039299 4.386 EUR 500 XPAR 1110262-422145b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:36:10 FR0000039299 4.386 EUR 105 CCXE 00487734072VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:36:10 FR0000039299 4.386 EUR 357 CCXE 00487734073VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:36:10 FR0000039299 4.386 EUR 288 CCXE 00487734074VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:38:02 FR0000039299 4.38 EUR 1000 XPAR 1110262-423425b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:38:02 FR0000039299 4.38 EUR 500 XPAR 1110262-423681b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:38:02 FR0000039299 4.38 EUR 1000 XPAR 1110262-423937b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:38:02 FR0000039299 4.38 EUR 1000 XPAR 1110262-424193b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:38:02 FR0000039299 4.38 EUR 1000 XPAR 1110262-424449b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:38:02 FR0000039299 4.38 EUR 423 XPAR 1110262-424705b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:38:02 FR0000039299 4.38 EUR 77 XPAR 1110262-424961b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:38:27 FR0000039299 4.38 EUR 254 TQEX 00487738376VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:38:27 FR0000039299 4.38 EUR 689 TQEX 00487738377VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:38:27 FR0000039299 4.38 EUR 27 TQEX 00487738378VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:38:27 FR0000039299 4.38 EUR 30 TQEX 00487738379VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:41:13 FR0000039299 4.376 EUR 1000 TQEX 00487741826VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:41:16 FR0000039299 4.37 EUR 1000 XPAR 1110262-429825b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:41:16 FR0000039299 4.37 EUR 1000 XPAR 1110262-430337b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:41:16 FR0000039299 4.37 EUR 1106 XPAR 1110262-430593b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:41:16 FR0000039299 4.37 EUR 188 XPAR 1110262-430849b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:41:16 FR0000039299 4.37 EUR 812 XPAR 1110262-431105b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:41:16 FR0000039299 4.37 EUR 576 XPAR 1110262-431361b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:42:37 FR0000039299 4.372 EUR 445 AQEU 00487743321VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:42:37 FR0000039299 4.372 EUR 424 AQEU 00487743322VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:42:37 FR0000039299 4.372 EUR 537 AQEU 00487743324VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:45:06 FR0000039299 4.378 EUR 463 AQEU 00487745739VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:45:06 FR0000039299 4.378 EUR 537 AQEU 00487745740VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:47:13 FR0000039299 4.376 EUR 1000 TQEX 00487748112VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:48:17 FR0000039299 4.378 EUR 590 AQEU 00487748973VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:48:57 FR0000039299 4.378 EUR 280 AQEU 00487749522VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:49:47 FR0000039299 4.378 EUR 380 AQEU 00487750335VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:49:47 FR0000039299 4.376 EUR 967 CCXE 00487750337VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:49:47 FR0000039299 4.376 EUR 57 CCXE 00487750338VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:49:47 FR0000039299 4.376 EUR 3976 CCXE 00487750339VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:49:53 FR0000039299 4.374 EUR 468 TQEX 00487750450VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:49:53 FR0000039299 4.374 EUR 532 TQEX 00487750451VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:49:57 FR0000039299 4.372 EUR 594 AQEU 00487750502VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:49:57 FR0000039299 4.37 EUR 114 XPAR 1110262-446209b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:49:58 FR0000039299 4.37 EUR 204 XPAR 1110262-446465b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:59:29 FR0000039299 4.372 EUR 550 XPAR 1110262-463617b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:59:29 FR0000039299 4.372 EUR 550 XPAR 1110262-464129b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:59:29 FR0000039299 4.372 EUR 550 XPAR 1110262-464385b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:59:29 FR0000039299 4.372 EUR 950 XPAR 1110262-464641b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:59:29 FR0000039299 4.372 EUR 550 XPAR 1110262-464897b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:59:29 FR0000039299 4.372 EUR 250 XPAR 1110262-465153b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:59:29 FR0000039299 4.372 EUR 550 XPAR 1110262-465409b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:59:29 FR0000039299 4.372 EUR 550 XPAR 1110262-465665b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 15:59:29 FR0000039299 4.372 EUR 2626 XPAR 1110262-465921b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:00:12 FR0000039299 4.374 EUR 461 AQEU 00487758565VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:00:12 FR0000039299 4.374 EUR 73 AQEU 00487758566VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:00:12 FR0000039299 4.374 EUR 1732 AQEU 00487758567VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:00:12 FR0000039299 4.374 EUR 536 AQEU 00487758569VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:00:19 FR0000039299 4.374 EUR 1321 AQEU 00487758656VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:00:19 FR0000039299 4.374 EUR 536 AQEU 00487758657VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 1 CCXE 00487759934VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 1982 CCXE 00487759941VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 345 CCXE 00487759943VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 1983 CCXE 00487759948VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 1983 CCXE 00487759949VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 459 CCXE 00487759950VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 759 TQEX 00487759938VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 345 TQEX 00487759939VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 759 TQEX 00487759940VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 120 TQEX 00487759942VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 759 TQEX 00487759944VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 120 TQEX 00487759945VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 138 TQEX 00487759946VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 740 XPAR 1110262-466689b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 345 XPAR 1110262-466945b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 740 XPAR 1110262-467201b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 740 XPAR 1110262-467457b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 740 XPAR 1110262-467713b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:17 FR0000039299 4.378 EUR 740 XPAR 1110262-467969b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 1524 CCXE 00487760169VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 514 CCXE 00487760170VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 797 CCXE 00487760172VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 25 CCXE 00487760173VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 156 CCXE 00487760174VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 46 CCXE 00487760175VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 443 CCXE 00487760176VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 2 CCXE 00487760179VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 740 XPAR 1110262-468225b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 162 XPAR 1110262-468481b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 578 XPAR 1110262-468737b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 162 XPAR 1110262-468993b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 740 XPAR 1110262-469249b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 660 XPAR 1110262-469505b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 740 XPAR 1110262-469761b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 760 XPAR 1110262-470017b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 187 XPAR 1110262-470273b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 234 XPAR 1110262-470529b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 85 XPAR 1110262-470785b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 149 XPAR 1110262-471041b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 85 XPAR 1110262-471297b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 740 XPAR 1110262-471553b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 660 XPAR 1110262-471809b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 590 XPAR 1110262-472065b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 150 XPAR 1110262-472321b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:34 FR0000039299 4.378 EUR 490 XPAR 1110262-472833b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:42 FR0000039299 4.378 EUR 1590 CCXE 00487760238VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:42 FR0000039299 4.378 EUR 393 CCXE 00487760239VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:42 FR0000039299 4.378 EUR 97 CCXE 00487760240VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:42 FR0000039299 4.378 EUR 38 CCXE 00487760241VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:42 FR0000039299 4.378 EUR 740 XPAR 1110262-473089b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:42 FR0000039299 4.378 EUR 740 XPAR 1110262-474369b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:42 FR0000039299 4.378 EUR 862 XPAR 1110262-474625b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:42 FR0000039299 4.378 EUR 740 XPAR 1110262-474881b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:02:42 FR0000039299 4.378 EUR 177 XPAR 1110262-475137b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:41 FR0000039299 4.4 EUR 14 AQEU 00487773857VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:41 FR0000039299 4.4 EUR 176 CCXE 00487773844VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:41 FR0000039299 4.4 EUR 1807 CCXE 00487773845VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:41 FR0000039299 4.4 EUR 969 CCXE 00487773846VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:41 FR0000039299 4.4 EUR 1014 CCXE 00487773847VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:41 FR0000039299 4.4 EUR 374 CCXE 00487773849VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:41 FR0000039299 4.4 EUR 21 CCXE 00487773850VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:41 FR0000039299 4.4 EUR 207 CCXE 00487773851VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:41 FR0000039299 4.4 EUR 200 CCXE 00487773852VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:41 FR0000039299 4.4 EUR 234 CCXE 00487773853VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:41 FR0000039299 4.4 EUR 140 CCXE 00487773854VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:41 FR0000039299 4.4 EUR 17 CCXE 00487773855VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:41 FR0000039299 4.4 EUR 790 CCXE 00487773856VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:41 FR0000039299 4.4 EUR 1144 CCXE 00487773858VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:41 FR0000039299 4.4 EUR 529 CCXE 00487773859VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:41 FR0000039299 4.4 EUR 2000 TQEX 00487773843VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:42 FR0000039299 4.4 EUR 327 AQEU 00487773877VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:56 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-504065b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:56 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-505089b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:56 FR0000039299 4.396 EUR 348 XPAR 1110262-505345b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:56 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-505601b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:56 FR0000039299 4.396 EUR 1150 XPAR 1110262-505857b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:56 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-506113b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:56 FR0000039299 4.396 EUR 885 XPAR 1110262-506369b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:56 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-506625b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:56 FR0000039299 4.396 EUR 186 XPAR 1110262-506881b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:59 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-507137b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:59 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-507393b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:26:59 FR0000039299 4.396 EUR 1150 XPAR 1110262-507649b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:13 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-507905b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:13 FR0000039299 4.396 EUR 1210 XPAR 1110262-508161b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:13 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-508417b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:13 FR0000039299 4.396 EUR 1276 XPAR 1110262-508673b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:19 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-508929b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:19 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-509441b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:19 FR0000039299 4.396 EUR 240 XPAR 1110262-509697b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:52 FR0000039299 4.396 EUR 27 XPAR 1110262-510721b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:52 FR0000039299 4.396 EUR 323 XPAR 1110262-510977b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:52 FR0000039299 4.396 EUR 27 XPAR 1110262-511745b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:52 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-512001b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:53 FR0000039299 4.396 EUR 1150 XPAR 1110262-512257b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:54 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-512513b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:54 FR0000039299 4.396 EUR 206 XPAR 1110262-512769b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:54 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-513025b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:54 FR0000039299 4.396 EUR 993 XPAR 1110262-513281b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:55 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-513537b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:27:55 FR0000039299 4.396 EUR 186 XPAR 1110262-513793b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:30:23 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-516865b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:30:23 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-518913b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:30:23 FR0000039299 4.396 EUR 2496 XPAR 1110262-519169b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:30:24 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-519425b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:30:31 FR0000039299 4.396 EUR 211 XPAR 1110262-519937b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:30:31 FR0000039299 4.396 EUR 139 XPAR 1110262-520193b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:30:31 FR0000039299 4.396 EUR 487 XPAR 1110262-520449b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:30:31 FR0000039299 4.396 EUR 55 XPAR 1110262-520705b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:32:25 FR0000039299 4.396 EUR 295 XPAR 1110262-521985b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:32:25 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-523009b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:32:25 FR0000039299 4.396 EUR 3201 XPAR 1110262-523265b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:32:25 FR0000039299 4.396 EUR 350 XPAR 1110262-523521b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:32:25 FR0000039299 4.396 EUR 1721 XPAR 1110262-523777b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:32:32 FR0000039299 4.396 EUR 38 XPAR 1110262-524033b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:32:58 FR0000039299 4.392 EUR 1954 TQEX 00487777185VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:33:01 FR0000039299 4.39 EUR 550 XPAR 1110262-526081b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:33:01 FR0000039299 4.39 EUR 550 XPAR 1110262-526849b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:33:01 FR0000039299 4.39 EUR 853 XPAR 1110262-527361b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:33:01 FR0000039299 4.39 EUR 550 XPAR 1110262-527617b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:33:01 FR0000039299 4.39 EUR 179 XPAR 1110262-527873b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:33:13 FR0000039299 4.39 EUR 550 XPAR 1110262-528641b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:33:13 FR0000039299 4.39 EUR 640 XPAR 1110262-529409b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:35:20 FR0000039299 4.394 EUR 1118 XPAR 1110262-532225b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:35:20 FR0000039299 4.394 EUR 1722 XPAR 1110262-532481b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:35:42 FR0000039299 4.394 EUR 1110 XPAR 1110262-532737b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:35:42 FR0000039299 4.394 EUR 1422 XPAR 1110262-533505b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:35:42 FR0000039299 4.394 EUR 2528 XPAR 1110262-533761b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:35:42 FR0000039299 4.394 EUR 1569 XPAR 1110262-534017b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:35:42 FR0000039299 4.394 EUR 1500 XPAR 1110262-534273b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:35:42 FR0000039299 4.394 EUR 2450 XPAR 1110262-534529b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:35:42 FR0000039299 4.394 EUR 1422 XPAR 1110262-534785b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:38:57 FR0000039299 4.398 EUR 1000 TQEX 00487779749VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:39:39 FR0000039299 4.396 EUR 5061 AQEU 00487780163VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:39:39 FR0000039299 4.396 EUR 689 AQEU 00487780171VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:39:39 FR0000039299 4.396 EUR 870 CCXE 00487780164VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:39:39 FR0000039299 4.396 EUR 1024 CCXE 00487780165VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:39:39 FR0000039299 4.396 EUR 3106 CCXE 00487780166VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:39:39 FR0000039299 4.396 EUR 1894 CCXE 00487780167VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:39:39 FR0000039299 4.396 EUR 3723 CCXE 00487780168VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:39:39 FR0000039299 4.396 EUR 1277 CCXE 00487780169VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:39:39 FR0000039299 4.396 EUR 4106 CCXE 00487780170VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:39:40 FR0000039299 4.394 EUR 2528 XPAR 1110262-538625b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:39:48 FR0000039299 4.394 EUR 3950 XPAR 1110262-539393b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:39:48 FR0000039299 4.394 EUR 1654 XPAR 1110262-539649b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:39:48 FR0000039299 4.394 EUR 380 XPAR 1110262-539905b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:39:56 FR0000039299 4.394 EUR 1091 XPAR 1110262-540161b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:39:56 FR0000039299 4.394 EUR 556 XPAR 1110262-540417b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:42:15 FR0000039299 4.396 EUR 550 XPAR 1110262-543489b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:42:15 FR0000039299 4.396 EUR 550 XPAR 1110262-543745b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:42:15 FR0000039299 4.396 EUR 550 XPAR 1110262-544001b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:42:15 FR0000039299 4.396 EUR 550 XPAR 1110262-544513b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:42:15 FR0000039299 4.396 EUR 289 XPAR 1110262-544769b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:42:15 FR0000039299 4.396 EUR 261 XPAR 1110262-545025b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:42:15 FR0000039299 4.396 EUR 329 XPAR 1110262-545281b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:42:41 FR0000039299 4.396 EUR 550 XPAR 1110262-545537b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:42:41 FR0000039299 4.396 EUR 550 XPAR 1110262-546049b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:42:41 FR0000039299 4.396 EUR 292 XPAR 1110262-546305b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:42:41 FR0000039299 4.396 EUR 550 XPAR 1110262-546561b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 30/06/2022 16:42:41 FR0000039299 4.396 EUR 842 XPAR 1110262-546817b181 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:01:01 FR0000039299 4.378 EUR 2000 TQEX 00487819279VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:01 FR0000039299 4.378 EUR 686 AQEU 00487819515VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:10 FR0000039299 4.378 EUR 1091 AQEU 00487819558VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:10 FR0000039299 4.378 EUR 1223 AQEU 00487819559VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:20 FR0000039299 4.376 EUR 700 XPAR 1110262-21761b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:20 FR0000039299 4.376 EUR 336 XPAR 1110262-22017b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:20 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-22273b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:20 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-22529b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:20 FR0000039299 4.376 EUR 65 XPAR 1110262-22785b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:20 FR0000039299 4.376 EUR 485 XPAR 1110262-23041b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:20 FR0000039299 4.376 EUR 65 XPAR 1110262-23297b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:20 FR0000039299 4.376 EUR 420 XPAR 1110262-23553b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:20 FR0000039299 4.376 EUR 65 XPAR 1110262-23809b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:20 FR0000039299 4.376 EUR 485 XPAR 1110262-24065b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:20 FR0000039299 4.376 EUR 65 XPAR 1110262-24321b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:20 FR0000039299 4.376 EUR 91 XPAR 1110262-24577b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:22 FR0000039299 4.376 EUR 459 XPAR 1110262-24833b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:22 FR0000039299 4.376 EUR 624 XPAR 1110262-25089b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:25 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-25345b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:25 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-25601b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:25 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-25857b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:28 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-26113b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:28 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-26369b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:29 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-26625b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:29 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-26881b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:29 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-27137b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:29 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-27393b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:29 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-27649b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:29 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-27905b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-28161b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 685 XPAR 1110262-28417b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-28673b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-28929b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 295 XPAR 1110262-29185b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 255 XPAR 1110262-29441b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 295 XPAR 1110262-29697b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-29953b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-30209b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-30465b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 950 XPAR 1110262-30721b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-30977b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-31233b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 950 XPAR 1110262-31489b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-31745b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-32001b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-32257b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-32513b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 950 XPAR 1110262-32769b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-33025b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-33281b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 428 XPAR 1110262-33537b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 122 XPAR 1110262-33793b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:31 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-34049b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:32 FR0000039299 4.37 EUR 2086 CCXE 00487819623VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:32 FR0000039299 4.37 EUR 300 CCXE 00487819624VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:32 FR0000039299 4.37 EUR 480 CCXE 00487819625VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:32 FR0000039299 4.37 EUR 134 CCXE 00487819626VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:32 FR0000039299 4.37 EUR 2000 TQEX 00487819622VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:32 FR0000039299 4.376 EUR 550 XPAR 1110262-34305b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:32 FR0000039299 4.376 EUR 260 XPAR 1110262-34561b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:32 FR0000039299 4.37 EUR 350 XPAR 1110262-35073b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:32 FR0000039299 4.37 EUR 350 XPAR 1110262-35329b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:32 FR0000039299 4.37 EUR 1150 XPAR 1110262-35585b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:33 FR0000039299 4.37 EUR 350 XPAR 1110262-35841b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:33 FR0000039299 4.37 EUR 925 XPAR 1110262-36097b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:33 FR0000039299 4.37 EUR 350 XPAR 1110262-36353b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:33 FR0000039299 4.37 EUR 569 XPAR 1110262-36609b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:36 FR0000039299 4.37 EUR 350 XPAR 1110262-36865b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:36 FR0000039299 4.37 EUR 913 XPAR 1110262-37121b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:38 FR0000039299 4.37 EUR 350 XPAR 1110262-37377b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:38 FR0000039299 4.37 EUR 935 XPAR 1110262-37633b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:41 FR0000039299 4.37 EUR 350 XPAR 1110262-37889b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:43 FR0000039299 4.37 EUR 350 XPAR 1110262-38145b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:43 FR0000039299 4.37 EUR 350 XPAR 1110262-38401b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:43 FR0000039299 4.37 EUR 350 XPAR 1110262-38657b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:43 FR0000039299 4.37 EUR 1150 XPAR 1110262-38913b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:43 FR0000039299 4.37 EUR 350 XPAR 1110262-39169b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:57 FR0000039299 4.37 EUR 350 XPAR 1110262-39425b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:57 FR0000039299 4.37 EUR 350 XPAR 1110262-39681b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:02:57 FR0000039299 4.37 EUR 2 XPAR 1110262-39937b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:03:00 FR0000039299 4.37 EUR 350 XPAR 1110262-40193b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:03:00 FR0000039299 4.37 EUR 223 XPAR 1110262-40449b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:03:00 FR0000039299 4.37 EUR 350 XPAR 1110262-40705b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:03:00 FR0000039299 4.37 EUR 350 XPAR 1110262-40961b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:03:00 FR0000039299 4.37 EUR 13533 XPAR 1110262-41217b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:03:02 FR0000039299 4.36 EUR 550 XPAR 1110262-41729b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:03:02 FR0000039299 4.36 EUR 744 XPAR 1110262-41985b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:03:02 FR0000039299 4.36 EUR 550 XPAR 1110262-42753b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:05:20 FR0000039299 4.39 EUR 1223 CCXE 00487820906VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:05:20 FR0000039299 4.39 EUR 1083 CCXE 00487820907VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:05:20 FR0000039299 4.39 EUR 318 CCXE 00487820908VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:05:20 FR0000039299 4.39 EUR 376 CCXE 00487820909VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:05:55 FR0000039299 4.39 EUR 118 AQEU 00487821100VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:05:55 FR0000039299 4.39 EUR 68 AQEU 00487821101VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:07:32 FR0000039299 4.39 EUR 734 CCXE 00487821495VELO1057 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:10:13 FR0000039299 4.4 EUR 2500 XPAR 1110262-58625b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:10:13 FR0000039299 4.4 EUR 281 XPAR 1110262-59137b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:10:14 FR0000039299 4.4 EUR 2500 XPAR 1110262-59393b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:10:14 FR0000039299 4.4 EUR 250 XPAR 1110262-59649b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:10:14 FR0000039299 4.4 EUR 2500 XPAR 1110262-59905b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:10:14 FR0000039299 4.4 EUR 250 XPAR 1110262-60161b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:10:14 FR0000039299 4.4 EUR 2500 XPAR 1110262-60417b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:10:14 FR0000039299 4.4 EUR 250 XPAR 1110262-60673b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:10:14 FR0000039299 4.4 EUR 1469 XPAR 1110262-60929b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:11:40 FR0000039299 4.396 EUR 1983 XPAR 1110262-62209b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:11:40 FR0000039299 4.396 EUR 62 XPAR 1110262-62721b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:11:40 FR0000039299 4.396 EUR 1921 XPAR 1110262-62977b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:11:40 FR0000039299 4.396 EUR 1921 XPAR 1110262-63233b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:11:40 FR0000039299 4.396 EUR 62 XPAR 1110262-63489b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:11:40 FR0000039299 4.396 EUR 1921 XPAR 1110262-63745b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:11:40 FR0000039299 4.396 EUR 62 XPAR 1110262-64001b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:11:40 FR0000039299 4.396 EUR 1859 XPAR 1110262-64257b182 Plans d'AGA BOLLORE SE 969500LEKCHH6VV86P94 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 01/07/2022 09:11:40 FR0000039299 4.396 EUR 1983 XPAR 1110262-64513b182 Plans d'AGA