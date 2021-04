BOLLORE: croissance portée par Vivendi et la logistique

Le groupe Bolloré a réalisé au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros, en croissance organique de 6%. Le pôle Communication, représenté par Vivendi, a progressé de 5% à 3,9 milliards d'euros, et le pôle Transport et Logistique a bondi de 15% en organique à 1,56 milliard d'euros. Ce dernier a bénéficié de la commission de transport portée par la hausse des taux de fret et des volumes dans le trafic maritime. L'activité Logistique Pétrolière a en revanche reculé de 10% à 565 millions d'euros en raison de la baisse des produits pétroliers et des volumes vendus.