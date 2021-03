BOLLORE : la rentabilité n'est pas à la hauteur des attentes

Le Groupe Bolloré perd ce matin 1,33% à 4,002 euros, au lendemain de résultats 2020 ressortis légèrement sous les attentes des analystes. Son bénéfice opérationnel ajusté (Ebita) s'établit ainsi à 2,043 milliards d'euros, en hausse de 25% (23% à périmètre et taux de change constants), alors qu'Oddo BHF tablait sur 2,088 milliards. "La principale différence avec nos attentes vient d’une rentabilité un peu inférieure à ce que nous attendions en Afrique", explique le broker, en particulier dans l'activité Transport et Logistique.



L'Ebita du pôle Transport et Logistique a en effet reculé de 5% à 551 millions d'euros, affectée négativement au second semestre par la partie africaine. Oddo BHF anticipait pour sa part 597 millions. Un repli "qui s'explique par deux éléments que nous n'attendions pas", écrit le broker : d'une part, par des charges de restructuration, que l'analyste estime à environ 35 millions d'euros ; et d'autre part, par une contribution un peu plus forte que prévu du port de Douala (environ -20 millions d'euros, contre -10 millions attendus).



Les pôles Logistique pétrolière et Stockage d'électricité et systèmes ont eux aussi déçu en matière d'Ebita: le premier a ainsi réalisé un bénéfice opérationnel ajusté de 56 millions d'euros (-1%), contre 60 millions attendus, alors que le second a enregistré une perte de 102 millions d'euros, contre -90 millions attendus. Cette perte a néanmoins était largement réduite, puisqu'elle était de 434 millions d'euros en 2019, grâce à la sortie progressive des activités d'autopartage.



Le chiffre d'affaires annuel du groupe s'établit à 24,11 milliards d'euros, en repli de 3%. Ce montant inclut les 16,09 milliards d'euros de Vivendi, 5,82 milliards d'euros pour l'activité Transport et Logistique, en hausse de 1%, et 1,9 milliard d'euros pour l'activité pétrolière, en baisse de 29% en raison de la baisse des prix des produits pétroliers et des volumes.



Le résultat net part du groupe ressort quant à lui à 426 millions d'euros, contre 237 millions d'euros un an plus tôt, soit une progression de 79%.



L'endettement net s'élève à 9,136 milliards d'euros contre 8,72 milliards d'euros au 31 décembre 2019 en raison de l'augmentation de l'endettement de Vivendi (+889 millions d'euros) et avant encaissement de 2,8 milliards d'euros liés à la cession de 10 % supplémentaires d'UMG le 31 janvier 2021. Hors Vivendi, l'endettement est de 4,183 milliards, ce qui est conforme aux attentes d'Oddo BHF.



Enfin, le conglomérat de Vincent Bolloré a annoncé qu'il proposerait à l'assemblée générale de distribuer un dividende de 0,06 euro par action (dont 0,02 euro d'acompte déjà versé en septembre 2020) identique à celui versé au titre de 2019.