Bollore : A suivre aujourd'hui

Le groupe Bolloré a enregistré un résultat net en hausse de 45 % à 947 millions d'euros au titre du premier semestre 2022. Le résultat net part du Groupe ressort à 562 millions d’euros, en progression de 156 %. L'Ebita, en hausse de 46 %, s'établit à 1,010 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires sur la période correspond à 11,518 milliards d'euros, en hausse de 24 % à périmètre et change constants.



La branche Transport et logistique, à 4,819 milliards d'euros, progresse de 44 % et Bolloré Logistics de 60 %, porté par la hausse des taux de fret et des volumes dans l'aérien en commission de transport. Grâce à la poursuite de la reprise des activités logistiques en Afrique, Bolloré Africa Logistics enregistre une croissance de 13 %.



Les autres secteurs affichent également d'excellents indicateurs. Celui de la logistique pétrolière (+41 %) principalement grâce à la forte hausse des cours des produits pétroliers liée au contexte international. Celui de la Communication (+5%) attribuable principalement au fort rebond d'Havas (+11,8 %) et à la progression de Groupe Canal+ (+2,2 %).



Et celui du stockage d'électricité et systèmes (+21 %), à la fois grâce à la croissance des activités de Systèmes (terminaux spécialisés et Polyconseil) et des activités en Bretagne (films plastiques et bus).