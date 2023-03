Bollore : A suivre aujourd'hui

A l'occasion de la publication de ses comptes annuels 2022, le groupe Bolloré a annoncé son intention de mettre en œuvre une offre publique d’achat simplifiée visant ses propres actions. Une telle offre entrerait dans les prévisions du programme de rachat autorisé par l'assemblée générale mixte des actionnaires de Bolloré du 25 mai 2022. Elle porterait sur 288.607.076 actions, représentant 9,78 % de son capital social, avec en cas de dépassement de cette limite une réduction des ordres proportionnelle au nombre d'actions présentées.



Le prix envisagé est de 5,75 euros par action, dividende 2022 attaché. L'action Bolloré a clôturé à 5,13 euros.



Dans ce cadre, le conseil d'administration du groupe a décidé la constitution d'un comité ad hoc d'administrateurs indépendants pour désigner et suivre les travaux d'un expert indépendant chargé d'apprécier le caractère équitable du prix.



La société Compagnie de l'Odet, qui détient 66,83 % du capital et 76,72 % des droits de vote théoriques de Bolloré , a indiqué que, si une telle offre était mise en œuvre, elle n'aurait pas l'intention d'y participer afin d'en laisser l'entier bénéfice aux autres actionnaires de Bolloré.



L'offre serait réalisée pendant une période minimale de 10 jours de négociation.



Le conseil d'administration arrêtera sa décision sur l'offre, et le cas échéant émettra son avis motivé au vu de l'attestation d'équité du cabinet A2EF, dans le courant du mois d'avril 2023.



S'agissant des résultats 2022, Bolloré a dégagé un bénéfice net de 2,2 milliards d'euros, intégrant une plus-value de cession de 3,15 milliards d'euros.



Son résultat opérationnel ajusté (Ebita) ressort à 1,50 milliard d'euros contre 1,34 milliard en 2021.



Quant au chiffre d'affaires annuel, celui-ci s'élève à 20,68 milliards d'euros, en hausse de 20% en données comparables.