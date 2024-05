Bolloré SE est une société holding. Le CA (hors activités cédées) se répartit par activité comme suit : - prestations de services de communication (76,8%) : réalisation d'études, prestations de conseil, développement de stratégie média, achats d'espaces publicitaires, etc. ; - distribution, stockage et négoce de produits pétroliers (20,4% ; n° 2 français) ; - production de films plastiques et de batteries, de terminaux et de systèmes spécialisés (2,3%) : films pour condensateurs (n° 1 mondial), films thermo-rétractables pour emballages (n° 3 mondial), batteries électriques, terminaux de billetterie et de contrôle d'embarquement (n° 1 mondial), équipements de contrôle d'accès des piétons et des véhicules, etc. ; - autres (0,5%). La répartition géographique du CA (hors activités cédées) est la suivante : France et DROM-COM (52,1%), Europe (23,8%), Amériques (12,7%), Afrique (7,3%) et Asie-Pacifique (4,1%). En février 2024, le groupe a cédé l'activité de prestations de services logistiques et de transport.

Secteur Production de spectacles