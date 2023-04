Bolloré : CMA CGM offre 5 milliards d'euros pour racheter Bolloré Logistics

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe diversifié Bolloré a annoncé mardi avoir reçu de l'armateur français CMA CGM une offre d'achat spontanée pour ses activités de commission de transport et de logistique regroupées dans Bolloré Logistics, sur la base d'une valeur d'entreprise de 5 milliards d'euros.

"A la suite de cette offre, le groupe Bolloré et le groupe CMA CGM sont entrés en négociations exclusives afin de permettre la réalisation d'une phase d'audit confirmatoire et la tenue de négociations contractuelles pour que CMA CGM puisse remettre, le cas échéant, une promesse d'achat correspondant à cette offre autour du 8 mai 2023", a indiqué Bolloré dans un communiqué.

Bolloré et CMA CGM ont souligné qu'ils communiqueraient "en temps voulu sur la conclusion de leurs discussions". "L'opération restera en toute hypothèse conditionnée à l'obtention d'autorisations réglementaires et aucune décision de cession ne sera prise avant l'issue des procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes", a également indiqué Bolloré.

La transaction en vue pourrait exercer une influence sur l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) que Bolloré prévoit de lancer sur environ un dixième de ses actions. Le mois dernier, le groupe a fait part de son intention de lancer une OPAS sur 9,78% de son capital social, une opération qui s'effectuerait dans le cadre du programme de rachat avalisé par l'assemblée générale de mai 2022.

L'opération porterait sur un peu plus de 288,6 millions d'actions au prix unitaire de 5,75 euros, dividende 2022 attaché, auquel un complément de prix de 0,25 euro par titre pourrait s'ajouter si l'offre reçue de CMA CGM pour l'achat de Bolloré Logistics se concrétise, a indiqué le groupe mardi.

Le conseil d'administration de Bolloré est appelé à se prononcer ce mardi sur ce projet d'OPAS.

Après ces annonces, l'action Bolloré gagne 3,6%, à 6 euros.

Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

