Bollore : Charte Ethique et RSE

S'engagerInnover

Charte Éthique et RSE

AgirFédérer

Agir 08 Fédérer 06 Engagements 04 Champd'application 14 2 Préambule 02 S'engager 12 LemessageduPrésident 01 Innover 10 SOMMAIRE

Cyrille Bolloré

Président-directeur général

Le message du Président

« Construit sur la durée, le pragmatisme et la diversité, profondément attaché à l'ancrage territorial où qu'il soit, notre Groupe s'est développé depuis son origine…

… vers des services et solutions innovantes avec une vision de long terme et tourné vers l'international. S'appuyant sur des valeurs fortes, audace, humilité, solidarité et excellence, notre Groupe bientôt bicentenaire, consacre sa démarche éthique et son engagement pour une responsabilité sociale et environnementale au cœur de sa stratégie et de sa culture d'entreprise.

La sincérité des engagements exprimés dans cette Charte Éthique et RSE repose sur notre connaissance du terrain et l'inscription dans le temps long qui caractérisent notre aventure collective.

Nous avons une conscience aiguë de notre responsabilité tout autant que des contraintes opérationnelles auxquelles nous devons faire face.

Nous savons aussi les immenses défis de gouvernance qui rendent difficiles, dans nombre de pays dans lesquels nous opérons, la jouissance des droits humains les plus fondamentaux et la préservation de l'environnement. Le Groupe Bolloré ne s'engage pas sur ces enjeux pour suivre une mode mais pour prévenir et atténuer au mieux les risques liés à nos activités, et générer des impacts sociaux et environnementaux positifs partagés avec l'ensemble de nos parties prenantes.

La mise en œuvre de cette Charte Éthique et RSE qui renouvelle nos engagements est de la responsabilité de chacun d'entre nous. Il en va de notre réputation comme de notre prospérité et je sais pouvoir compter sur les femmes et les hommes qui font vivre notre Groupe chaque jour pour relever ces défis. »

Cyrille Bolloré, 2020.

1

Préambule

2

Présent dans plus d'une centaine de pays, sa stratégie d'innovation constante, sa capacité d'adaptation et de diversification, ainsi que sa volonté de développement à l'international permettent au Groupe Bolloré d'occuper des positions fortes dans chacune de ses activités : le transport et la logistique, la communication, et les solutions de stockage d'électricité et systèmes.

Dans un environnement d'affaires qui connaît des mutations profondes, le Groupe affirme sa volonté de répondre aux défis éthiques, sociaux et environnementaux qui conditionneront la prospérité de ses activités. Le Groupe Bolloré est convaincu que les critères de préférence de ses clients et investisseurs, tout autant que la fierté d'appartenance de ses équipes et la confiance de l'ensemble de ses parties prenantes, reposeront de plus en plus sur ses performances extra-financières.

La présente Charte Éthique et RSE fixe les grands engagements du Groupe en faveur d'un développement durable et inclusif. La justesse de ses réponses à ces défis complexes, adaptées à ses contextes d'opération, reposera sur la mise en place progressive de cycles de vigilance en mesure de démontrer le caractère raisonnable et effectif de ses actions.

Au-delà du respect des exigences réglementaires, le cadre normatif dans lequel s'inscrit cette démarche Éthique et RSE intègre notamment les principes issus de la Charte internationale des droits de l'homme, les principes directeurs émis par l'ONU, l'OCDE et l'OIT, les lignes directrices de l'ISO 26000, les principes du Pacte mondial ainsi que les objectifs de développement durable des Nations unies.

Le Groupe entend ainsi mettre en œuvre tous les moyens appropriés pour assurer le respect de ces engagements qui repose sur une culture de la vigilance visant à être partagées à l'ensemble de ses parties prenantes. À ce titre, cette charte qui est mise à disposition du public par tout moyen approprié, fait notamment partie intégrante des règles gouvernant nos relations commerciales.

Les engagements exprimés fédèrent les collaborateurs des différentes entités et leur permettent non seulement d'en être les garants mais également de remplir leurs fonctions en toute conscience de leurs droits et devoirs au regard du Groupe Bolloré et des parties prenantes.

3

4