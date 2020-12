Bollore : Corporate social responsibility report 2019-2020

All responsible and committed: milestone dates

for common commitments for all CSR issue managers

CSR action plans set up by the divisions

Network of sustainable development officers is set up

2016

Analyse de matérialité et définition des axes de la stratégie RSE 2017-2022 Materiality analysis and definition of the pillars of the 2017-2022 CSR strategy

2017

Intégration de Vivendi au Groupe Bolloré et élaboration du premier plan de vigilance (loi sur

le devoir de vigilance) Bolloré Group's consolidation of Vivendi and preparation of the first vigilance plan (duty of care law)

2018

Cartographie des risques RSE Groupe et déclaration de performance extra- financière (directive Barnier) Group CSR risk mapping and non-financialperformance statement (Barnier Directive)

2019

Charte Droits Humains

et Charte pour la Diversité et l'Inclusion

Human Rights Charter and

Diversity and Inclusion Charter

2020

Refonte de la Charte Éthique et RSE et du Code de conduite,

Charte Achats Responsables, analyse des risques Groupe liés au climat