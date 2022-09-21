Bollore : Document AMF CP. 2022DD861964

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2022DD861964
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20 septembre 2022
FR0000039299 - DD153307
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
COMPAGNIE DE L'ODET Société Européenne personne morale liée à Bolloré Participations SE, Administrateur de Bolloré SE
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : BOLLORE SE
LEI : 969500LEKCHH6VV86P94
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 15 septembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000039299
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 4.7520 Euro
VOLUME : 45 945.0000
PRIX UNITAIRE : 4.7800 Euro
VOLUME : 409 649.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 4.7772 Euro
VOLUME : 455 594.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON