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    BOL   FR0000039299

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Bollore : Document AMF CP. 2022DD864856

05/10/2022 | 18:42
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2022DD864856

05 octobre 2022

FR0000039299 - DD153584

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Sébastien BOLLORE, Administrateur de la société Bolloré SE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : BOLLORE SE

LEI : 969500LEKCHH6VV86P94

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 04 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000039299

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 4.8693 Euro

VOLUME : 70 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 4.8693 Euro

VOLUME : 70 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 05 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Bolloré SE published this content on 05 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 October 2022 16:41:05 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 17 667 M 17 607 M -
Résultat net 2022 399 M 398 M -
Dette nette 2022 4 070 M 4 056 M -
PER 2022 95,8x
Rendement 2022 1,22%
Capitalisation 14 423 M 14 374 M -
VE / CA 2022 1,05x
VE / CA 2023 0,85x
Nbr Employés -
Flottant 27,1%
Graphique BOLLORÉ SE
Durée : Période :
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Tendances analyse technique BOLLORÉ SE
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TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
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Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 4,91 €
Objectif de cours Moyen 6,30 €
Ecart / Objectif Moyen 28,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Cyrille Bolloré Chairman & Chief Executive Officer
François Thomazeau Independent Director
Alexandre François Picciotto Independent Director
Céline Merle-Béral Director
Cédric de Bailliencourt dit Courcol Vice Chairman
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BOLLORÉ SE-0.12%14 374
WARNER MUSIC GROUP CORP.-42.06%12 882
VIVENDI SE-30.23%8 418
ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC.-38.09%6 224
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC.46.15%5 514
TOEI ANIMATION CO.,LTD.15.37%3 742