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    BOL   FR0000039299

BOLLORÉ SE

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Bollore : Document AMF CP. 2023DD878773

06/01/2023 | 18:20
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2023DD878773

05 janvier 2023

FR0000039299 - DD154830

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

CEDRIC de BAILLIENCOURT DIT COURCOL, Administrateur de la société Bolloré SE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : BOLLORE SE

LEI : 969500LEKCHH6VV86P94

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000039299

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 5.2900 Euro

VOLUME : 1 051.0000

PRIX UNITAIRE : 5.2850 Euro

VOLUME : 6 992.0000

PRIX UNITAIRE : 5.2800 Euro

VOLUME : 1 957.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 5.2845 Euro

VOLUME : 10 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 05 janvier 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Bolloré SE published this content on 06 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 January 2023 17:06:51 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 443 M 466 M -
Dette nette 2022 5 041 M 5 307 M -
PER 2022 20,5x
Rendement 2022 1,13%
Capitalisation 15 629 M 16 452 M -
VE / CA 2022 0,88x
VE / CA 2023 0,94x
Nbr Employés -
Flottant 27,1%
Graphique BOLLORÉ SE
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TendancesNeutreHaussièreHaussière
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Objectif de cours Moyen 6,00 €
Ecart / Objectif Moyen 12,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
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François Thomazeau Independent Director
Alexandre François Picciotto Independent Director
Céline Merle-Béral Director
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC.-3.02%6 338
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC.2.82%5 360
TOEI ANIMATION CO.,LTD.-3.09%3 939