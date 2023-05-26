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    BOL   FR0000039299

BOLLORÉ SE

(BOL)
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Bollore : Document AMF CP. 2023DD911932

26/05/2023 | 19:38
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2023DD911932

25 mai 2023

FR0000039299 - DD166822

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Yannick BOLLORE, Administrateur de la société Bolloré SE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : BOLLORE SE

LEI : 969500LEKCHH6VV86P94

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 25 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000039299

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 5.7500 Euro

VOLUME : 280 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 5.7500 Euro

VOLUME : 280 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 25 mai 2023

COMMENTAIRES :

Ordre d'apport de 280 000 actions Bolloré SE à l'offre publique d'achat simplifiée d'actions (OPAS) déposée par la société Bolloré

SE sur ses propres actions (cf. avis de conformité n° 223C0721 publié le 15 mai 2023 par l'AMF). Le nombre d'actions effectivement cédées à la société Bolloré SE dépendra de l'application éventuelle du mécanisme de réduction des ordres (art. R. 225-155, C.com.). Il est en outre rappelé que l'OPAS comprend un éventuel complément de prix de 0,25€ par action Bolloré SE acquise dans le cadre de l'OPAS, qui serait versé dans l'hypothèse de la réalisation effective de la cession de Bolloré Logistics, si celle-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2024.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Bolloré SE published this content on 26 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 May 2023 17:36:58 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 235 M 252 M -
Dette nette 2023 3 307 M 3 540 M -
PER 2023 65,9x
Rendement 2023 1,02%
Capitalisation 17 249 M 18 499 M -
VE / CA 2023 1,09x
VE / CA 2024 1,08x
Nbr Employés -
Flottant 27,1%
Graphique BOLLORÉ SE
Durée : Période :
Bolloré SE : Graphique analyse technique Bolloré SE | Zonebourse
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Tendances analyse technique BOLLORÉ SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Achat
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Objectif de cours Moyen 6,53 €
Ecart / Objectif Moyen 11,1%
Révisions de BNA
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Cédric de Bailliencourt dit Courcol Director
François Thomazeau Independent Director
Alexandre François Picciotto Independent Director
Céline Merle-Béral Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BOLLORÉ SE12.64%18 499
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VIVENDI SE-4.42%9 415
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC.49.05%7 564
ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC.-0.58%6 722
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