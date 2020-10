Bolloré : L'activité a reculé de 3% au T3, pénalisée par la logistique pétrolière

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié dans le transport, la logistique et les médias Bolloré a publié mardi un chiffre d'affaires en repli organique de 3% au troisième trimestre, pénalisé par la chute de l'activité de logistique pétrolière.

Au cours du troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 5,91 milliards d'euros contre 6,17 milliards d'euros un an plus tôt.

En données publiées, le chiffre d'affaires a baissé de 4% par rapport à celui du troisième trimestre 2019, en raison de 132 millions d'euros d'effets de change négatifs liés à l'appréciation de l'euro, notamment par rapport au dollar américain au troisième trimestre. Ces effets "absorbent les variations de périmètre positives liées principalement à la consolidation de M7 chez Groupe Canal+", a expliqué le groupe dans un communiqué.

L'activité de logistique pétrolière a accusé un recul organique de 38% de son chiffre d'affaires, à 401 millions d'euros, en raison de la baisse des prix des produits pétroliers et des volumes.

La branche communication du conglomérat a vu son chiffre d'affaires croître de 1% sur un an en organique, pour atteindre 4,02 milliards d'euros. Cette hausse est attribuable à Vivendi qui a bénéficié de la croissance d'UMG (+6%), de Groupe Canal+ (+1%) et d'Editis (+10%)

L'activité de transport et de logistique a progressé de 2% à 1,42 milliard d'euros, portée par des "opérations exceptionnelles" dans l'aérien, et "malgré la contraction des activités de logistique en Afrique et l'impact de la fin de la concession du terminal de Douala (DIT) au Cameroun".

Le chiffre d'affaires de l'activité Stockage d'électricité et Systèmes a reculé de 7% en organique, pour atteindre 65 millions d'euros.

Sur les neuf premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires du conglomérat s'est inscrit à 17,53 milliards d'euros, en repli de 2% en publié et de 4% en organique.

