Bolloré: le chiffre d'affaires progresse de 2% porté par la logistique

Paris (awp/afp) - Le groupe diversifié Bolloré a vu son chiffre d'affaires progresser de 2% à 6,1 milliards d'euros au premier trimestre grâce à la logistique internationale.

Hors effets de change, qui ont pesé pour 213 millions d'euros, le groupe affiche une progression de ses revenus à données constantes de 6%.

L'activité Transport et logistique croît de 12% à 1,6 milliard d'euros, "portée par la hausse des volumes et des taux de fret dans le trafic aérien et maritime."

"L'aérien a pu notamment bénéficier d'opérations exceptionnelles en sortie d'Asie dans un contexte d'urgence sanitaire", signale le groupe.

En revanche, l'activité de logistique pétrolière recule de 11% "en raison de la baisse des prix des produits pétroliers, ainsi que celle des volumes vendus".

La branche Communication correspondant à l'activité du géant des médias Vivendi progresse de 1% (5% à données constantes) à 3,9 milliards d'euros, grâce aux ventes d'Universal Music Group (+2,2%) et d'Editis (+40%).

L'activité stockage d'électricité et systèmes industriels progresse de 24% à 80 millions d'euros "grâce à la forte croissance de la division batteries", portée notamment par un contrat pour équiper les bus de Daimler, et "à la bonne marche des films plastiques".

Le groupe Bolloré a conclu début février un accord avec le Parquet national financier pour arrêter les poursuites à son encontre sur un dossier de corruption au Togo en échange du paiement d'une amende de 12 millions d'euros.

Une magistrate avait en revanche refusé d'homologuer la procédure de "plaider coupable" acceptée par Vincent Bolloré et deux responsables du groupe Bolloré. Leur dossier doit retourner chez un juge d'instruction.

