Bolloré : dispose de 9,2 mds d'euros de liquidités, bénéfice net en hausse en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié dans le transport, la logistique et les médias Bolloré a publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes des analystes au titre de l'exercice 2020, et a indiqué disposer de 9,2 milliards d'euros de liquidités à la fin décembre en incluant celles Vivendi.

Le chiffre d'affaires de Bolloré s'est établi à 24,11 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année écoulée, en baisse de 3% en données publiées comme en organique.

Les activités Transport et Logistique ont bénéficié de taux de fret aérien exceptionnels qui ont compensé en partie le ralentissement des flux maritimes et le recul des revenus de logistique pétrolière et Bolloré Africa Logistics.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) est ressorti à 2,04 milliard d'euros, en hausse de 25% en données publiées et de 23% à taux de change et périmètre constants. Cette hausse est principalement due à Vivendi, dont l'Ebita s'est apprécié de 3,7% en organique, à 1,63 milliard d'euros.

Le résultat net, part du groupe, a atteint 426 millions d'euros, en progression de 79% sur un an. Le résultat financier, à 622 millions d'euros, intègre une réévaluation des titres Spotify et Tencent Music pour un montant de 591 millions d'euros.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 270 millions d'euros, un Ebita de 1,74 milliard d'euros et un chiffre d'affaires de 24,12 milliards d'euros.

Le groupe proposera lors de la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende 0,06 euro par action, identique à celui versé au titre de 2019.

La dette nette de Bolloré a progressé de 415 millions d'euros l'année dernière, à 9,14 millliards d'euros, principalement en raison de l'augmentation de l'endettement de Vivendi.

La vente par Vivendi de 10% supplémentaires du capital d'Universal Music Group en janvier 2021 permettra toutefois à Bolloré de comptabiliser 2,8 milliards d'euros en capitaux propres. Le groupe a par ailleurs indiqué qu'il disposait, à fin janvier, de 9,2 milliards d'euros de liquidités, dont 2,9 milliards d'euros hors Vivendi.

