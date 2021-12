Bolloré négocie la vente de Bolloré Africa Logistics à MSC pour 5,7 mds d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat Groupe Bolloré a annoncé lundi avoir reçu une offre du transporteur maritime MSC concernant le rachat de sa filiale Bolloré Africa Logistics, pour un montant de 5,7 milliards d'euros dette incluse.

Cette offre porte sur l'ensemble des activités de transport et logistique du groupe en Afrique, a précisé Bolloré dans un communiqué.

Bolloré a ajouté avoir accordé une période d'exclusivité à MSC jusqu'au 31 mars 2022 pour la remise d'une promesse d'achat. MSC pourra dans cet intervalle conduire un audit complémentaire et les deux groupes mener des discussions contractuelles.

"La décision du Groupe Bolloré d'exercer cette promesse et la signature des accords y afférents ne pourraient intervenir qu'à l'issue des procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes et de certaines opérations de réorganisation internes au Groupe Bolloré", a précisé le groupe dans un communiqué.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed:

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2021 12:39 ET (17:39 GMT)