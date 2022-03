Bolloré : résultat net part du Groupe de 6 062 ME en 2021

Le chiffre d'affaires s'élève à 19 771 millions d'euros de l'exercice 2021 en croissance de 18 % à périmètre et taux de change constants. En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse de +19 %.



Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'établit à 1 339 millions d'euros en hausse de 77 % à périmètre et taux de change constants.



Après prise en compte d'un impôt de -409 millions d'euros, contre -301 millions d'euros en 2020, le résultat net consolidé s'établit à 20 224 millions d'euros, contre 1 563 millions d'euros en 2020. Il comprend 19,9 milliards d'euros de plus-value de déconsolidation de 70 % d'Universal Music Group (UMG).



Le résultat net part du Groupe ressort à 6 062 millions d'euros contre 426 millions d'euros en 2020.



Il sera proposé à l'Assemblée générale de distribuer un dividende de 0,06 euro par action (dont 0,02 euro d'acompte déjà versé en septembre 2021) identique à celui versé au titre de 2020.





