Bolloré s'offre la plateforme française de logistique Ovrsea

Paris (awp/afp) - Le groupe Bolloré a acquis une participation majoritaire dans la pépite parisienne Ovrsea à l'origine d'une plateforme logistique internationale entièrement numérique, ont présenté lundi soir les deux entreprises à l'AFP.

Créé en 2017, Ovrsea est un commissionnaire de transport, qui organise et fait exécuter le transport de marchandises par avion, bateau, train ou camions. La startup, qui emploie 40 collaborateurs, compte désormais 500 clients, notamment dans le commerce en ligne ou les vélos électriques.

Plutôt que de réaliser une levée de fonds, "on s'est rendu compte que la meilleure façon d'exécuter notre vision, c'était de le faire avec les équipes de Bolloré" Logistics, s'est réjoui Arthur Barillas, l'un des 5 co-fondateurs de l'entreprise, auprès de l'AFP.

Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

"Une partie de la clientèle a envie d'avoir un parcours totalement digitalisé, et ne veut pas parler à un commercial", a expliqué de son côté Cyrille Bolloré, qui a remplacé en 2019 son père Vincent à la tête du groupe de logistique, d'énergie (transport de pétrole et stockage d'électricité) et de communication (actionnaire notamment de Vivendi).

Ovrsea entend doubler son effectif d'ici la fin de l'année et atteindre 200 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025 en se développant à l'international.

Avec la même échéance, Bolloré Logistics, 23.000 collaborateurs et présent dans 109 pays, notamment en Afrique, souhaite passer du top 10 à la cinquième place des groupes mondiaux de logistique, notamment grâce à des acquisitions.

Avec la crise sanitaire en 2020, "on a perdu des volumes maritimes et du chiffre d'affaires tout en préservant nos marges et nos résultats", a dit M. Bolloré qui "aborde 2021 de manière sereine malgré un manque de visibilité".

