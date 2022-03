Bolloré soutenu par Vivendi et ses activités de transport et logistique en 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Bolloré a publié jeudi des résultats en nette hausse en 2021, tirés par les bonnes performances opérationnelles de ses activités de transport et logistique en Afrique et par Vivendi.

Le résultat net, part du groupe, s'est inscrit à 6,06 milliards d'euros en 2021, contre 426 millions d'euros en 2020.

Le résultat opérationnel ajusté (Ebita) est ressorti à 1,34 milliard d'euros, en progression de 77% à taux de change et périmètre constants. Cette progression est due principalement à Vivendi, dont le groupe détient 27% mais qu'il consolide à 100%, et aux activités de transport et logistique. Ces dernières ont notamment bénéficié de "forts niveaux d'activité dans le maritime et l'aérien et d'un effet prix favorable", a souligné Bolloré dans un communiqué.

Seule, la branche dédiée au stockage d'électricité (batteries et bus) a vu ses résultats se dégrader, avec une perte opérationnelle de 117 millions contre une perte 15 millions d'euros un an plus tôt, en raison de la forte hausse des coûts des matières premières.

Le chiffre d'affaires de Bolloré s'est établi à 19,77 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année écoulée, en hausse de 18% à taux de change et périmètre constants.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 176 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 18,99 milliards d'euros.

Le groupe proposera lors de la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende 6 centimes d'euro par action au titre de 2021, stable par rapport à l'année précédente.

Au 31 décembre, la dette nette de Bolloré s'est établie à 3,43 milliards d'euros, contre 9,14 millliards un an plus tôt.

Le conglomérat diversifié dans le transport, la logistique et les médias, qui a fêté le mois dernier ses cent ans, avait indiqué en décembre qu'il menait des discussions exclusives avec le transporteur maritime MSC en vue de la cession de sa filiale Bolloré Africa Logistics pour un montant de 5,7 milliards d'euros dette incluse.

Selon les analystes, le groupe pourrait utiliser une partie du produit de cette cession pour renforcer sa mainmise sur Vivendi dans le cadre d'une offre publique d'achat.

Bolloré détient également des participations dans la maisons de disques Universal Music Group (UMG), qui a été scindée de Vivendi l'année dernière, et dans la banque italienne Mediobanca.

