Bolloré veut racheter 9,78% de son capital après un bénéfice exceptionnel en 2022

(Actualisation: détail des résultats 2022, précision sur la non-participation de Compagnie de l'Odet à l'OPAS)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe diversifié Bolloré a annoncé mardi son intention de racheter 9,78% de son capital dans le cadre d'une offre publique d'achat simplifiée (OPAS), après avoir enregistré en 2022 une plus-value exceptionnelle liée à la cession de ses activités de transport et logistique en Afrique.

L'offre porterait sur 288,6 millions d'actions Bolloré, avec en cas de dépassement de cette limite une réduction des ordres proportionnelle au nombre d'actions présentées, a précisé Bolloré dans un communiqué.

Le prix envisagé est de 5,75 euros par action Bolloré, dividende 2022 attaché. Le cabinet A2EF a été désigné en tant qu'expert indépendant pour évaluer le caractère équitable de ce prix.

Le conseil d'administration prendra sa décision finale sur l'OPAS dans le courant du mois d'avril 2023 après avoir pris connaissance du rapport d'expert. Bolloré a précisé que sa maison mère, Compagnie de l'Odet, ne participerait pas à l'opération.

Le groupe a fait ces annonces après avoir enregistré un bénéfice net de 3,4 milliards d'euros en 2022. Ce résultat intègre une plus-value de 3,15 milliards d'euros liée à la cession de Bolloré Africa Logistics au groupe MSC, finalisée en décembre dernier.

Le chiffre d'affaires de Bolloré a crû de 24% au cours de l'année écoulée, à 20,68 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, il ressort en hausse de 20%.

Par division, Bolloré Logistics a enregistré une croissance organique de 36%, portée par la hausse des taux de fret et des volumes soutenus notamment dans l'aérien. Bolloré Energy a vu son chiffre d'affaires progresser de 45% à périmètre et taux de change constants, aidé par la hausse des cours du pétrole. Vivendi a enregistré une croissance organique de 5% et Bolloré Industrie une hausse de 1%.

Le résultat opérationnel ajusté (Ebita) du groupe s'est établi à 1,50 milliard d'euros au cours de l'année écoulée, en hausse de 47% à taux de change et périmètre constants.

La cession de Bolloré Africa Logistics a également permis au groupe de se désendetter. Au 31 décembre 2022, le groupe affichait une trésorerie nette de 1,21 milliard d'euros, à comparer à un endettement net de 3,43 milliards d'euros au 31 décembre 2021.

Bolloré proposera lors de la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 6 centimes d'euro par action au titre de 2022, un montant stable par rapport à l'exercice précédent.

