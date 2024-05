Si la jeunesse est l'axe prioritaire du programme de solidarité EarthTalent by Bolloré, elle n'en est pas le seul. Le Groupe se mobilise aussi en cas d'urgence humanitaire, comme cela a été le cas en 2023 dans le cadre du programme Acted, trois camions ont acheminés des produits essentiels aux populations turques touchés par le séisme du mois de février. Ce sont 2 000 ménages qui ont été aidés, soit environ 10 000 individus. Plus récemment, le Groupe a également financé, aux côtés de l'ONG Elise Care, l'acheminement d'une ambulance et le transport de matériel médical en direction de l'Ethiopie pour soutenir l'accès aux soins médicaux et psychologiques des populations locales.

Ailleurs dans le monde, au Népal, par exemple, EarthTalent by Bolloré collabore avec l'ONG Solucham pour financer la construction et la gestion d'un centre de formation professionnelle. Grâce à la subvention de ce programme axé sur une approche pluridisciplinaire - santé, éducation et formation - les jeunes en situation de grande précarité ont l'opportunité de se former afin d'accroître leurs compétences professionnelles.

Depuis presque deux ans, le Groupe Bolloré s'est également engagé à lutter contre la précarité étudiante en lançant le programme « A room for success ». Lancé en novembre 2022, le programme a pour vocation de décerner des bourses aux étudiants les plus en difficulté après une évaluation sociale (reste à vivre, difficultés ne permettant pas une solvabilisation classique par les aides du CROUS et de l'emploi étudiant classique). Ces bourses ont également pour objectif d'apporter une réponse ciblée à la spécificité de la crise et aux situations particulières d'étudiants ou chercheurs (difficultés familiales, santé défaillante) tout en offrant un accompagnement pour optimiser la prise en charge.

