Italie-L'enquête sur Bolloré au sujet de Vivendi-Mediaset terminée

MILAN, 12 décembre (Reuters) - Le parquet italien a terminé son enquête sur Vincent Bolloré et Arnaud de Puyfontaine, respectivement premier actionnaire et président du directoire de Vivendi, pour des soupçons de manipulation de marché et d'obstruction aux travaux des autorités réglementaires, a annoncé la police italienne dans un communiqué.

Cette enquête a été ouverte en 2017 après l'entrée de Vivendi au capital du groupe italien de médias Mediaset. (Stephen Jewkes version française Bertrand Boucey)