Au sein d’un marché parisien de retour dans le rouge, Bolloré (+7,80% à 5,53 euros) est solidement installé en tête de l’indice SBF 120 au lendemain de l’annonce d’un projet d'offre publique d’achat simplifiée visant 9,78% de son capital. La société holding envisage de racheter un peu plus de 288,6 millions d’actions au prix de 5,75 euros par action, dividende 2022 attaché. Il représente une prime de 12% par rapport au cours de clôture de mardi. Bolloré propose un dividende de 0,06 euro par action, dont 0,02 euro d'acompte déjà versé en septembre 2022.



Dans ce cadre, un comité ad hoc d'administrateurs indépendants va être constitué pour désigner et suivre les travaux d'un expert indépendant chargé d'apprécier le caractère équitable du prix.



La société Compagnie de l'Odet, qui détient 66,83% du capital et 76,72% des droits de vote théoriques de Bolloré, a indiqué que, si une telle offre était mise en œuvre, elle n'aurait pas l'intention d'y participer afin d'en laisser l'entier bénéfice aux autres actionnaires de Bolloré.



L'offre serait réalisée pendant une période minimale de 10 jours de négociation.



Le conseil d'administration arrêtera sa décision sur l'offre, et le cas échéant émettra son avis motivé au vu de l'attestation d'équité du cabinet A2EF, dans le courant du mois d'avril 2023.



Ce projet d'offre publique d'achat simplifiée intervient alors que Bolloré a généré en 2022 un bénéfice net de 2,2 milliards d'euros, intégrant une plus-value de cession de 3,15 milliards d'euros de Bolloré Africa Logistics à MSC.



Cette transaction lui permet de disposer d'une trésorerie nette de 1,207 milliards d'euros au 31 décembre 2022, à comparer à un endettement net de 3,428 milliards d'euros au 31 décembre 2021. Le groupe affiche également 12 milliards d'euros de disponibilités et de lignes confirmées au 31 décembre 2022, dont 8 milliards d'euros au niveau de Bolloré.