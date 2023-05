La valeur du jour à Paris - Bolloré : la vente de ses activités logistiques à CMA-CGM relance son projet d'OPA sur Vivendi

Le groupe Bolloré cède 0,33% à 6,05 euros à la Bourse de Paris après avoir reçu hier du groupe CMA-CGM une promesse d’achat de 100 % de Bolloré Logistics sur la base d’une valeur d’entreprise de 5 milliards d’euros. Cet engagement fait suite aux négociations exclusives entre les deux entités le 18 avril dernier. Vivendi, dont Bolloré est actionnaire à hauteur de 29,61% du capital, affiche pour sa part la plus forte hausse du CAC 40 (+0,57% à 9,83euros).



Le Groupe Bolloré a accepté cette promesse en tant qu'offre. Les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes au titre de ce projet au sein du Groupe Bolloré vont être à présent engagées. La décision sur l'exercice de cette promesse interviendra à l'issue de ces procédures.



Pour CMA-CGM, dont la présidence est assurée par Rodolphe Saadé, il s'agit de la plus grosse opération capitalistique depuis sa création en 1978.



Soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, cette acquisition renforcera considérablement l'activité logistique de l'armateur marseillais, son deuxième pilier stratégique après le transport maritime. Sa filiale CEVA Logistics se placerait ainsi parmi les cinq premières entreprises mondiales du secteur du transport et de la logistique.



Le Groupe Bolloré confirme d'ores et déjà la mise en place du dispositif de complément de prix à hauteur de 0,25 euro pour chaque action Bolloré SE cédée dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) de Bolloré SE sur ses propres actions, tel qu'annoncé le 18 avril dernier.



"Ce complément de prix sera versé si la promesse d'achat reçue de CMA CGM est exercée et que la vente de 100%de Bolloré Logistics aboutit dans les termes qui auront été convenus", précise un communiqué de Bolloré.



Pour le milieu financier, cette opération conclue avec CMA-CGM ne fait désormais plus aucun doute sur les desseins d'OPA de Bolloré sur Vivendi. Selon Invest Securities, Bolloré devrait disposer d'une trésorerie nette de près de 5 milliards d'euros après prise en compte de l'OPAS et de la cession de ses activités logistiques. A suivre...