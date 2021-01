Vivendi porte sa participation dans Prisa à 9,9%

PARIS (Reuters) - Vivendi annonce lundi avoir porté à 9,9% sa part dans Prisa, trois jours après avoir acquis 7,6% du capital du groupe espagnol de médias, propriétaire entre autres du quotidien El Pais.

"La prise de participation dans Prisa s'inscrit dans la stratégie de Vivendi de se renforcer en tant que groupe mondial de contenus, de médias et de communication, et d'élargir son accès aux marchés de langue espagnole en Europe, en Amérique latine et aux Etats-Unis", explique le groupe français dans un communiqué.

(Bertrand Boucey, Jean-Stéphane Brosse)