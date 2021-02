Vivendi veut distribuer 60% du capital d'UMG, l'action bondit

PARIS (Reuters) - Vivendi prend la tête du Stoxx 600 lundi après avoir annoncé son intention de distribuer à ses actionnaires 60% du capital de sa filiale Universal Music Group (UMG) et d'introduire celle-ci en Bourse d'ici à la fin de l'année.

A 10h20, l'action gagne 17,97% à 30,46 euros, après un plus haut depuis 2002 à 32,35 euros, et s'oriente vers sa plus forte progression sur une séance depuis novembre 2002.

Le groupe Bolloré, actionnaire du groupe de médias et de divertissement, gagne 13,41%, signant la deuxième progression de l'indice paneuropéen Stoxx 600, lui même en hausse de 0,81%.

UMG, géant mondial de la musique, est considéré depuis plusieurs années comme la "pépite" du portefeuille d'actifs du groupe français de médias contrôlé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré.

"Les grands actionnaires institutionnels de Vivendi réclament depuis plusieurs années la scission ou la distribution d'Universal Music Group (UMG) pour diminuer la décote de conglomérat de Vivendi", a expliqué samedi Vivendi dans un communiqué, ajoutant que le directoire s'était fixé pour objectif préalable une valeur minimale de 30 milliards d'euros pour UMG.

Pour les analystes de J.P. Morgan, à "surpondérer" sur Vivendi, la distribution exceptionnelle des actions UMG est une meilleure option, aux yeux de nombreux actionnaires, que la cession par Vivendi d'une partie de sa participation dans la filiale musicale.

"Cela signifie qu'il n'y a aucune incertitude quant à l'utilisation des liquidités et à leur affectation à des rachats, des dividendes ou des opérations de fusions et acquisitions", écrivent les analystes de la banque américaine dans une note.

Ils prévoient que la transaction sera finalisée en octobre-novembre.

