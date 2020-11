SIX lève 650 millions d'euros pour financer l'acquisition de BME

Zurich (awp) - Le groupe financier SIX a émis, via sa filiale luxembourgeoise SIX Finance, une obligation de 650 millions d'euros, une première du genre, pour rembourser en partie une facilité de crédit-relais liée à l'acquisition de l'opérateur boursier espagnol Bolsas y Mercados (BME).

Arrivant à échéance en décembre 2025, les titres de dettes sont assortis d'un coupon à taux zéro. "Sauf en cas de rachat, de vente ou d'annulation antérieur(e), les obligations seront rachetées à leur montant principal à la date d'échéance", a précisé le groupe zurichois mercredi dans un communiqué. Les obligations seront cotées sur le marché espagnol.

L'offre a été sursouscrite 4,2 fois, "preuve de la confiance des parties prenantes envers la solide performance passée, la génération de liquidités, le modèle d'affaires robuste et le potentiel de croissance de SIX Group", a affirmé ce dernier.

SIX Group avait annoncé mi-juin le rachat de son homologue madrilène BME, dont il a acquis 93,16% du capital-actions. La combinaison des deux entités crée le troisième plus grand groupe d'infrastructure du marché financier en Europe et le dixième au plan mondial en termes de revenus.

