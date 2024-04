Bolt Metals Corp. est une société d'exploration basée au Canada. La société se concentre sur l'acquisition et le développement de gisements de nickel et de cobalt de qualité industrielle dans la région Asie-Pacifique. Le projet phare de la société est Cyclops, un projet d'exploration de nickel et de cobalt situé dans le district de Depapre, dans la régence de Jayapura, dans la province de Papouasie, en Indonésie. Le projet Cyclops couvre une superficie d'environ 5 000 hectares. Les filiales de la société comprennent 1121844 BC Ltd, Cobalt Power (Asia) Limited (CPA HK), Pacific Rim Processing Limited, Minerals Harvest Limited, PT. Tablasufa Nickel Mining et PT. Pacific Rim Mineral Indonesia.

Secteur Exploitations minières et métallurgie