Bombardier élargit son empreinte mondiale par l'ouverture officielle de son nouveau centre de service en Australie

Les nouvelles installations à la fine pointe de technologie situées à Melbourne rehausseront l’empreinte liée aux activités de service à la clientèle de Bombardier en Asie-Pacifique

Le centre de service de Melbourne aura des capacités de maintenance, de réparation et de révision rapides et efficaces pour tous les avions d’affaires Bombardier, y compris un dépôt de pièces et des ateliers de soutien

L’Australie, un marché important pour Bombardier, fait partie de l’expansion du réseau mondial de services après-vente



MELBOURNE, Australie, 27 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui l’ouverture officielle de son nouveau centre de service de Melbourne situé à l’aéroport d’Essendon Fields à Melbourne, en Australie. Les nouvelles installations témoignent de l’engagement de Bombardier à l’égard du marché australien et pose un jalon essentiel dans la croissance en cours de son réseau mondial de soutien à la clientèle. Une fois pleinement opérationnel, ce nouveau centre de service d’équipementier d’origine de Melbourne ajoutera localement 65 emplois dans le secteur aéronautique, dont plus de 48 postes de techniciens hautement qualifiés, et agrandira de quelque 4 650 m² (50 000 pi2) la superficie de service à la clientèle de Bombardier en Asie-Pacifique.

L’Australie est un marché clé pour Bombardier, la flotte australienne d’avions d’affaires comprenant plus de 80 avions Bombardier. De plus, Bombardier est l’équipementier d’origine qui y enregistre le plus important pourcentage de livraisons, soit 31 % du marché (47 % pour les avions d’affaires intermédiaires ou de grande taille). Ces nouvelles installations très efficaces constitueront un important portail pour l’Asie-Pacifique, servant de point de convergence pour les clients dans la région et pour les perspectives de croissance de la flotte d’avions Bombardier.

« L’ajout du centre de service de Melbourne est le plus récent d’une série d’investissements réalisés dans nos infrastructures à l’échelle mondiale afin d’améliorer la capacité de service à la clientèle de Bombardier conformément à notre plan pour 2025, a affirmé Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Depuis un an, nous avons ajouté au total près d’un million de pieds carrés de capacité de service répartis entre plusieurs établissements clés afin de renforcer notre plan visant à ce que plus d’avions reviennent chez Bombardier pour bénéficier de son service après-vente, peu importe la région où ils sont exploités. »

Plus tôt cette année, Bombardier a accru son empreinte de service clientèle dans l’Asie-Pacifique en inaugurant son nouveau centre de service de Singapour. Bombardier fêtera sous peu l’ouverture de son centre de service amélioré de Londres-Biggin Hill au Royaume-Uni et, plus tard cette année, elle soulignera l’ouverture de son nouveau centre de service à la fine pointe de la technologie à l’aéroport d’affaires de Miami-Opa Locka, aux États-Unis.

Les clients du nouveau centre de service de Melbourne tireront parti de diverses options de service, y compris de la maintenance programmée ou non programmée, des modifications, des installations d’avionique et du soutien d’avions immobilisés au sol offerts pour tous les avions du dynamique portefeuille de Bombardier – y compris pour l’avion Global 8000 récemment lancé, avion phare d’une nouvelle ère. Les installations comprendront aussi un dépôt de pièces d’une superficie de 4 000 pi² (370 m²).

« Le nouveau centre de service de Melbourne propose à nos clients des services essentiels spécialisés, ce qui nous permet de livrer l’excellence du service à laquelle ils s’attendent de Bombardier, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Services et soutien et de la Stratégie d’entreprise de Bombardier. Nos nouvelles installations procureront des avantages infinis, y compris une remise en service rapide des avions, une plus grande commodité ainsi que la tranquillité d’esprit que les services d’un équipementier d’origine peuvent assurer à la clientèle croissante de Bombardier en Australie. »

L’ajout de ces nouvelles installations souligne également le ferme engagement de l’équipe de l’aéroport d’Essendon Fields, ainsi que celui du gouvernement de l’État de Victoria, lequel a soutenu le développement du centre de service de Bombardier ainsi que son plan de croissance.

« Nouer ce partenariat avec Bombardier, l’un des plus grands constructeurs d’avions d’affaire au monde, dans le cadre de ses nouvelles installations témoigne une fois de plus de l’engagement de l’aéroport d’Essendon Fields dans la création d’un centre d’excellence en matière d’aviation générale dans l’État de Victoria. Plus d’avions d’affaire sont basés ici que partout au pays, et l’engagement de Bombardier consolide Essendon Fields en tant que berceau australien des avions d’affaires », a indiqué Brendan Pihan, chef de la direction de l’aéroport d’Essendon Fields.

Le nouveau centre de service de Melbourne est une preuve éloquente de l’engagement de Bombardier d’offrir une gamme complète de services à la clientèle à l’échelle mondiale pour fournir la meilleure expérience client dans l’aviation d’affaires d’aujourd’hui.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Learjet, Challenger, Global et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Matthew Nicholls

Bombardier

+1 514 243-8214

matthew.nicholls@aero.bombardier.com

Des images du nouveau centre de service de Melbourne sont accessibles ici.