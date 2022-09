Bombardier : présente Toto Wolff, innovateur, investisseur et propriétaire d'équipe de Formule 1, comme nouvel ambassadeur mondial de sa marque

Aujourd'hui, Bombardier a présenté Toto Wolff comme nouvel ambassadeur mondial de sa marque. Cela fait des années que Toto choisit les avions Bombardier pour se déplacer rapidement, efficacement et en douceur lors de ses nombreux engagements d'affaires et de sport motorisé dans le monde entier. Fort de cette longue expérience, Toto appuiera Bombardier dans le cadre de différentes activités et en différents lieux.

« Toto est un leader et un entrepreneur visionnaire qui incarne l'esprit d'innovation, l'excellence, les performances et la compétitivité, des qualités devenues synonymes des avions d'affaires Bombardier à l'échelle mondiale, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Nous sommes particulièrement fiers que le discernement dont fait preuve Toto et l'importance qu'il accorde à la qualité l'aient amené à consolider ses liens avec Bombardier dans le cadre de cette entente. Nous sommes impatients de mettre en valeur ce que nous sommes capables de réaliser et de continuer à promouvoir la marque Bombardier dans le monde entier. »

« Je suis client de Bombardier depuis plus de 15 ans. J'ai couvert tout son portefeuille d'avions, des avions Learjet et Challenger à l'avion Global 6000. J'apprécie et admire le niveau exceptionnel de qualité et l'innovation constante qui caractérisent Bombardier, a déclaré Toto. Bombardier partage mon enthousiasme pour la haute-performance et l'alimente souvent, et je suis impatient de faire bénéficier Bombardier de mes activités pour représenter dans le monde cette marque extraordinaire. »

Toto appuiera les gammes d'avions d'affaires Challenger et Global, et notamment le plus récent biréacteur superintermédiaire Challenger 3500 conçu de façon écoresponsable, ainsi que l'avion phare Global 8000 aux performances inégalées dans l'industrie. Il appuiera aussi des initiatives novatrices de Bombardier tel le projet de recherche EcoJet dévoilé récemment. Enfin, Toto contribuera à souligner le plein essor du réseau mondial de centres de service de Bombardier, dont des étapes importantes de croissance ont été récemment célébrées à Singapour, ainsi qu'à Melbourne, en Australie. D'autres centres, situés à Londres, au Royaume-Uni, et à Miami, en Floride, sont sur le point d'être inaugurés. Toto axera plus précisément son rôle d'ambassadeur sur les services d'amélioration, de remise à neuf et de mise à niveau clés en main qu'offre le réseau de centres de service de Bombardier, lesquels services sont désormais disponibles dans un plus grand nombre de pays grâce à l'agrandissement d'installations existantes et à l'ouverture de nouvelles installations.

À propos de Toto Wolff

Toto Wolff est le responsable, chef de la direction et copropriétaire de l'équipe de F1 Mercedes-AMG PETRONAS. Ancien pilote de course devenu investisseur, Toto a commencé sa carrière en fondant en Autriche une société de capital-risque axée sur les nouvelles technologies. Il est entré en F1 en 2009 en prenant une participation dans l'équipe de F1 Williams, avant d'acquérir en 2013 une participation de 30 % dans l'équipe projets Mercedes-Benz. Toto a mené à des sommets inégalés cette équipe, incluant le pilote de F1 le plus titré de tous les temps, Lewis Hamilton, laquelle est devenue l'équipe de sports la plus couronnée de succès au monde en fonction des championnats du monde consécutifs.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d'avions d'affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu'ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d'avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d'un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d'activités liées aux aérostructures, d'assemblage ou de finition d'avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l'entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu'un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

