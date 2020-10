Bombardier : L'avion d'affaires le plus accessible de Bombardier, le Learjet 75 Liberty, entre en service

Le meilleur avion léger du monde est maintenant à la portée de plus de clients et d'exploitants que jamais auparavant, grâce à un niveau de prix exceptionnel et à des coûts d'exploitation attrayants

Le Learjet 75 Liberty est construit par une équipe de calibre mondial au Kansas, lieu de naissance de cet avion d'affaires emblématique

Les clients ont la liberté de choisir entre des configurations de cabine de six et huit places

Bombardier a l'honneur d'annoncer que le plus récent ajout à son portefeuille diversifié d'avions d'affaires, le biréacteur léger Learjet 75 Liberty, est maintenant en service après une première livraison à l'exploitant de Learjet de longue date Alex Lyon & Son, une société de vente aux enchères active partout aux États-Unis et au-delà.

« L'avion Learjet 75 Liberty est un outil d'affaires à valeur ajoutée pour ceux qui sont en quête d'une option de voyage plus sécuritaire et plus efficace », a indiqué Peter Likoray, vice-président principal, Ventes et marketing, Nouveaux avions, Bombardier Avions d'affaires. « Cette réalisation n'aurait pas été possible sans les membres de notre équipe hautement qualifiée de Wichita, qui sont très fiers de livrer le meilleur Learjet à ce jour. »

Bombardier annonce cette entrée en service au moment où se déroule son tout premier événement clientèle virtuel. Cette semaine, Bombardier guidera des clients dans des visites personnalisées de ses avions d'affaires et présentera les outils numériques novateurs qu'elle a développés pour aider les clients à interagir avec le plus important portefeuille d'avions de l'industrie.

La configuration à six places du Learjet 75 Liberty offre la seule suite d'affaires du segment, où les passagers peuvent s'étirer librement grâce à un dégagement de près de trois pieds (89 centimètres) pour les jambes. Ce biréacteur léger polyvalent est également proposé dans une populaire configuration de huit places. Une porte coulissante standard derrière le poste de pilotage assure la tranquillité du vol, tandis que le vol en douceur emblématique de Bombardier procure l'environnement le plus productif et le plus confortable.

La vitesse, le rayon d'action et l'expérience en cabine des avions Learjet sont réputés pour éclipser ceux des autres avions légers. Aujourd'hui, le Learjet 75 Liberty est à la portée d'un plus grand nombre de clients et d'exploitants que jamais, grâce à une proposition de valeur exceptionnelle et à des coûts d'exploitation similaires à ceux des avions concurrents qui offrent moins. L'avion Learjet 75 Liberty est un choix irrésistible pour ceux qui veulent un meilleur avion léger ou qui envisagent d'acquérir leur premier appareil.

« Depuis 20 ans, les avions Learjet et les équipes de soutien de Bombardier m'ont assuré un taux de ponctualité des vols de 99,9 %. Et grâce à la vitesse d'un Learjet, un départ tardif ne nous empêche pas d'arriver à l'heure, ce qui m'a aidé à gérer mes affaires plus efficacement », a affirmé Jack Lyon, président et chef de la direction d'Alex Lyon & Son. « Nous apprécions la vitesse, l'autonomie et la fiabilité de ces avions, et nous sommes fiers de devenir les propriétaires du premier Learjet 75 Liberty. »

Fondée en 1950, Alex Lyon & Son Sales Managers and Auctioneers Inc. est la plus grande société à capital privé de vente aux enchères et de gestion de ventes dans le monde. Cette entreprise familiale de Bridgeport (New York) possède des bureaux et mène ses activités aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Amérique du Sud.

L'avion Learjet 75 Liberty affiche un rayon d'action de 2 080 milles marins, ce qui lui permet de relier Las Vegas à New York, Seattle à Washington, D.C., et Mexico à San Francisco, sans escale.* L'avion Learjet 75 Liberty satisfait à des normes de sécurité plus rigoureuses que la plupart des biréacteurs légers, ce qui ajoute à la tranquillité d'esprit.