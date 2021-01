Bombardier : Le consortium comprenant Bombardier Transport et Alstom a reçu une nouvelle commande pour la fourniture de 204 voitures multifonctionnelles à double niveau de type M7 à la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB). 21 décembre 2020 Transport

Les voitures M7 à deux niveaux seront adaptées aux personnes à mobilité réduite, de manière à offrir une expérience de transport confortable et inclusive

Ces voitures multifonctionnelles permettront à chacun de monter à bord facilement et sans assistance grâce à des rampes d'accès coulissantes

Le consortium comprenant Bombardier Transport et Alstom a reçu une nouvelle commande pour la fourniture de 204 voitures multifonctionnelles à double niveau de type M7 à la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB). Les voitures multifonctionnelles M7 seront accessibles de manière totalement autonome par les personnes à mobilité réduite, elles offriront plus de place aux voyageurs à mobilité réduite et disposeront d'une toilette adaptée et d'un système d'interphonie pour les personnes en fauteuil roulant. Le contrat est évalué à environ 445 millions d'euros (environ 546 millions de dollars américains). Cette commande s'inscrit dans le cadre du contrat signé en 2015 pour la fourniture de 1 362 voitures M7 à la SNCB.

« Cette commande reflète clairement la forte confiance que la SNCB a dans nos trains à double niveau et dans leur niveau de confort », a déclaré Sébastien Ridremont, responsable des ventes, Bombardier Transport, Benelux. « Les nouvelles voitures seront accessibles non seulement aux personnes en fauteuil roulant, mais elles seront aussi plus facilement accessibles par les personnes âgées, les personnes accompagnées d'enfants ou les voyageurs avec des vélos, par exemple. La SNCB souhaite que ces personnes puissent prendre le train en toute autonomie dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Et ce sera le cas dans ces voitures M7 adaptées » a-t-il conclu.

Un système de transport inclusif

Lors de la signature du contrat-cadre en 2015, la SNCB a passé une commande ferme de 445 voitures M7 à double étage. La livraison de ce nouveau matériel est aujourd'hui en cours. Une quarantaine de ces voitures seront mises en service d'ici la fin de cette année.

Des voitures multifonctionnelles étaient également prévues au contrat. Cependant, vu la différence de hauteur entre la porte d'embarquement dans le train et les quais existants, ces voyageurs ont aujourd'hui toujours besoin d'une assistance.

C'est pourquoi la SNCB a présenté en septembre 2020 une nouvelle politique d'accessibilité qui précise que tous les quais devront être d'une hauteur de 76 cm et que tout nouveau matériel roulant devra respecter cette hauteur d'embarquement. Ce sera le cas pour ces voitures M7 adaptées.

Un concept qui a fait ses preuves

« Le concept des voitures M7 est fondé sur celui des voitures à double niveau M6, reconnues pour leur grande fiabilité. Cette commande consacre notre leadership en matière d'ingénierie et de design, en particulier dans la conception et la réalisation de voitures adaptées à des besoins spécifiques. Notre mission est d'accompagner la transition vers des systèmes de transport plus inclusifs et plus respectueux de l'environnement », a ajouté Sébastien Ridremont.

Le concept des voitures M7 est très souple. Elles peuvent être exploitées en tant que rames automotrices électriques M7 EMU [1] ou être tirées par des locomotives dans des trains composés de voitures à double niveau M7 et M6. Un système de diagnostic préventif améliore les activités de maintenance et réduit d'ores et déjà les coûts liés au cycle de vie des trains.

Les trains peuvent circuler jusqu'à une vitesse de 200 km/h sur l'ensemble du réseau électrifié belge ainsi que sur les voies transfrontalières avec les Pays-Bas et le Luxembourg, y compris sur certaines lignes à grande vitesse. Le réaménagement de l'intérieur des voitures de première et de seconde classes a été approuvé par la SNCB après avoir consulté plus de 200 représentants de différents groupes d'utilisateurs. Le nouvel intérieur et le système d'information-passagers augmentent le niveau de confort des usagers. Les voitures de tête multifonctionnelles ont un espace de rangement pour les vélos.

[1] (Véhicule) électrique à unités multiples

