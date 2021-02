Bombardier : Rapport financier, exercice clos le 31 décembre 2019

Bombardier est un leader mondial en aviation(1), créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays, y compris ses installations de production et d'ingénierie et son réseau de soutien à la clientèle. La Société soutient une flotte mondiale d'environ 4900 avions en service auprès d'une grande variété de multinationales, de sociétés de nolisement et d'exploitants de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

UN CHEF DE FILE VISIONNAIRE DANS SON SECTEUR

Revenus(2) 6,5 milliards $

Bombardier est animée par un fier héritage et une innovation visionnaire dans la conception, la fabrication et le soutien des avions d'affaires de calibre mondial. Sa gamme complète d'avions d'affaires en tête de l'industrie est la plus importante de tous les fabricants d'équipements d'origine, avec trois grandes familles d'avions - Learjet, Challenger et Global - dans les catégories d'avions de petite à grande taille, en plus d'offrir des plateformes d'avions modifiées pour des missions spéciales, allant des missions de surveillance et de reconnaissance aux missions d'évacuation médicale et de transport de dignitaires.

Carnet de commandes(3) 10,7 milliards $

Employés(4)

16 000

Forte d'une flotte d'environ 4900 avions en service dans le monde, Bombardier dispose d'un réseau complet de centres de services après-vente et de soutien, y compris des centres de services en propriété exclusive aux États-Unis, en Europe et en Asie, des bureaux de soutien régional et des équipes d'intervention mobile et d'une disponibilité de pièces d'avions soutenue par des installations vouées aux pièces, incluant des entrepôts, des plaques tournantes de distribution et des centres de réparation.

Tous les montants de ce rapport financier sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

(1) Le 29 janvier 2021, la Société a clôturé la vente su secteur Transport à Alstom. Se reporter à la Note 31 - Activités abandonnées de nos états financiers consolidés pour plus de détails.

(2) Pour l'exercice 2020. Les revenus d'Aviation en 2020 comprenaient également un montant de 895 millions $ tiré des activités liées aux avions commerciaux et aux aérostructures, lesquelles ont été cédées au cours de l'exercice.

(3) Au 31 décembre 2020.

(4) Au 31 décembre 2020, y compris les employés contractuels et 670 employés inactifs. Quelques 150 employés du siège social ne sont pas affectés à un secteur isolable.

ÉTABLIR UN PLAN POUR ACHEVER LE REDRESSEMENT

Bombardier entame un nouveau chapitre passionnant de son histoire désormais exclusivement axée sur la conception et la fabrication des meilleurs jets d'affaires au monde ainsi que sur la prestation de services à nos clients dans le monde entier. Après un an de défis inédits en raison de pandémie mondiale, nous sommes enthousiastes à l'idée de cette nouvelle aventure. Avec un portefeuille de produits inégalé, un réseau de soutien et de service à la clientèle de calibre international et des employés incroyablement talentueux, nous disposons de solides fondations sur lesquelles bâtir. En agissant de façon claire et précise, nous nous efforçons d'afficher dans chaque aspect de nos activités et à chaque interaction avec nos clients les mêmes performances exceptionnelles que celles qui définissent nos avions. Bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire pour atteindre ce but, je suis convaincu que nous sommes sur la voie d'un avenir meilleur.

Chers actionnaires,

En dépit des défis inédits que le monde a eu à relever en 2020, je suis extrêmement fier de la façon dont l'équipe Bombardier y a répondu.

Au début de cette pandémie mondiale, laquelle a eu une incidence sur presque tous les aspects de nos activités opérationnelles, nos équipes ont pris rapidement des mesures pour protéger la santé et la sécurité de nos employés; pour appuyer les actions des gouvernements visant à ralentir la propagation du virus; et pour soutenir nos clients au mieux de nos capacités. Lorsque la crise s'est étendue et que nous avons alors connu la plus forte baisse du trafic ferroviaire de passagers jamais enregistrée, et que l'utilisation des avions d'affaires est tombée à des niveaux bien en deçà de ceux enregistrés lors de la crise financière de 2007-2008, nous avons pris des mesures immédiates pour réduire nos coûts, préserver notre trésorerie et améliorer nos liquidités. Après avoir absorbé l'incidence initiale, nous avons rapidement réajusté nos cadences de production et nos chaînes d'approvisionnement mondiales pour les aligner sur les nouvelles conditions du marché et les exigences de nos clients.

Il s'agissait d'une mission de très grande envergure, impliquant une coordination étroite avec des milliers de fournisseurs et de clients, ainsi que la mise en œuvre rapide de nouveaux protocoles sur tous nos sites afin d'assurer la santé et la sécurité de nos employés et des communautés où nous exerçons ses activités. Parallèlement, nous avons pu poursuivre toutes nos cessions stratégiques pour achever notre repositionnement en une entreprise axée sur l'aviation d'affaires.

Bien que nous ayons choisi de sortir des secteurs du rail et de l'aviation commerciale, nous pouvons être très fiers des innovations que Bombardier leur a apportées et des progrès qu'elle leur a fait faire; et j'aimerais saisir cette occasion pour rendre hommage à tous les employés de Bombardier, d'hier et d'aujourd'hui, qui ont contribué à écrire ces incroyables chapitres de l'histoire de notre entreprise.

En plus d'avoir réussi à poursuivre ses activités avec succès pendant la pandémie, en 2020, Bombardier a réalisé de nombreuses avancées dignes de mention et fait l'objet de prestigieuses reconnaissances. Elles comprennent l'accélération réussie de la cadence deproduction de l'avion Global 7500. Avec près de 50 avions Global 7500 en service, dont 35 livrés en 2020, Bombardier continue, avec cet avion, à établir la norme de l'industrie grâce à sa combinaison inégalée de taille, de performances et de confort en cabine. Soulignant davantage la solidité du portefeuille de Bombardier, les avions Global 5500 et Global 6500 ont notamment été reconnus par le magazine AIN comme étant les meilleurs nouveaux jets d'affaires en 2020.

De plus, Bombardier a poursuivi son positionnement pour saisir des occasions futures de croissance en élargissant de manière importante la capacité de son réseau mondial de service à la clientèle après-vente avec de grands projets d'expansion à Singapour, à Londres, à Melbourne et à Miami. La polyvalence de nos avions pour réaliser des missions spécialisées, comme des opérations d'évacuation sanitaire, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance - autre occasion de croissance - a aussi été soulignée en 2020. Notre plateforme d'avions Global a par exemple fait partie de trois soumissions gagnantes de projets au cours du quatrième trimestre seulement, ce qui en fait une des plateformes les plus recherchées de ce domaine.

Aucune de nos réalisations en 2020 n'aurait été possible sans le travail acharné de nos nombreux employés de talent dans l'ensemble de l'entreprise. Au nom de tous nos actionnaires, je voudrais les remercier pour leurs nombreuses contributions et leur dévouement envers Bombardier, les uns envers les autres et envers nos clients.

J'aimerais particulièrement mettre en lumière les employés de Bombardier qui ont soutenu les travailleurs essentiels en première ligne dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Cela inclut notamment nos collègues sur le terrain, lesquels se sont assurés que les systèmes de transport public restent opérationnels, ainsi que les employés bénévoles qui ont travaillé pour fournir aux premiers intervenants l'équipement de protection et les outils de sauvetage essentiels dont ils avaient besoin. Passer en quelques jours de la fabrication de wagons de train et de jets d'affaires à l'assemblage d'équipements de protection et de ventilateurs témoigne des compétences et de l'engagement de nos employés.

Alors que le monde a changé de manière spectaculaire en 2020, Bombardier est restée une entreprise définie par ses produits hautement performants et par ses milliers d'employés brillants, passionnés, attentionnés, et qui veulent faire partie d'une équipe gagnante.

Comme toujours, en 2020, toutes nos réalisations ont été accomplies avec un engagement total de la part de nos employés à respecter les normes éthiques les plus élevées, à avoir des pratiques commerciales durables et à soutenir les communautés où nous exerçons nos activités. Un exemple parmi tant d'autres est le rôle de premier plan que Bombardier a joué dans la formation et le développement de la prochaine génération d'innovateurs et de leaders d'entreprise canadiens en offrant à nouveau plus de 1 000 stages rémunérés pour 2021, et ce, en dépit de la crise sanitaire et de la crise économique actuelles. En 2020, nous avons aussi réaffirmé que la diversité, l'inclusion et l'égalité faisaient partie intégrante de la culture de Bombardier, et nous nous sommes engagés à intensifier nos efforts pour recruter et développer des effectifs plus diversifiés. Ces mesures ont eu un impact positif et ont résulté notamment en un carnet de commandes mieux garni, l'obtention d'importants projets, comme celui du monorail du Caire, ainsi que des progrès dans nos efforts pour relever les défis associés à nos projets en redressement.

En regardant vers notre avenir à titre d'entreprise plus petite et plus ciblée, nos objectifs sont clairs : offrir à nos clients une valeur exceptionnelle et à nos actionnaires des résultats financiers prévisibles. Pour y parvenir, nous sommes en train d'instaurer une nouvelle culture, de devenir une entreprise centrée sur les employés et les clients valorisant la performance, l'excellence opérationnelle et l'esprit d'équipe. Une entreprise qui agit avec transparence et authenticité en tout temps et à tous les échelons.

Nous commençons l'année 2021 avec un marché de l'aviation d'affaires qui montre des signes de reprise. La pandémie a aussi fait l'objet d'une nouvelle attention et attiré de nouveaux clients sur le transport aérien privé et la sécurité accrue qu'il offre. Nous prévoyons néanmoins qu'une reprise complète du marché prendra plusieurs années. Cette dure réalité du marché, conjuguée au fardeau de notre dette plus élevé que prévu en raison de la pandémie, exige que nous prenions des mesures dès les mois à venir.

Tout d'abord, nous aurons besoin d'une stratégie efficace de gestion de la dette minimisant les coûts d'intérêt tout en nous ouvrant la voie pour exécuter notre stratégie d'entreprise. Ensuite, nous devons assainir notre structure de coûts pour être rentables dans les conditions actuelles du marché. Malgré les mesures de restructuration prises auparavant,Bombardier a toujours une infrastructure trop importante pour les conditions actuelles du marché. Cela signifie que nous devons transformer fondamentalement la façon dont nous fonctionnons. Nous avons déjà commencé à agir, en lançant une initiative à l'échelle de l'entreprise pour améliorer notre productivité.

Les actions spécifiques comprennent l'optimisation de l'empreinte manufacturière de Bombardier avec la consolidation des travaux de finition des avions Global et l'examen des options pour les hangars et les espaces industriels sous-utilisés dans les installations de l'entreprise au Québec. Nous avons aussi pris la décision difficile de mettre fin à la production des avions Learjet plus tard cette année.

Avec plus de 3 000 avions livrés depuis la mise en service du premier avion Learjet en 1963, la marque emblématique Learjet a eu un impact remarquable et durable sur l'aviation d'affaires. Les pilotes et les passagers du monde entier aiment piloter et voyager à bord de ces avions pionniers et comptent sur leurs performances et leur fiabilité inégalées. Toutefois, compte tenu du nombre de nouveaux acteurs dans la catégorie des jets légers et d'une dynamique de marché de plus en plus difficile, nous concentrerons nos efforts futurs sur nos familles d'avions Challenger et Global, lesquels sont plus rentables, tout en continuant à offrir tout le soutien nécessaire aux avions Learjet en service.

Grâce à ces actions et à d'autres, notre objectif est de réaliser des économies annuelles récurrentes de 400 millions $ d'ici 2023, assurant une activité durable à court terme et placer Bombardier en meilleure position pour croître de façon rentable lorsque le marché s'améliorera.(1)

Bien entendu, je reconnais pleinement que ce sont nos résultats, et non nos paroles, qui dicteront vos opinions et votre confiance en notre avenir. Je suis néanmoins convaincu que nous prenons les bonnes mesures pour faire de Bombardier une entreprise exceptionnelle - une entreprise en mesure de livrer concurrence avec succès sur l'échiquier mondial de manière éthique, responsable et rentable. Nous sommes impatients de vous tenir informés de nos progrès tout au long de l'année à venir.

Éric Martel

Président et chef de la direction

(1) Énoncé prospectif. Se reporter aux hypothèses sur lesquelles reposent les prévisions contenues dans les énoncés prospectifs et à la mise en garde liée aux énoncés prospectifs de la section Sommaire.

